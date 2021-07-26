 

На Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

26.07.2021, 6:20, Новости дня
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Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере шестнадцать человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

По этим данным, трое из зараженных являются спортсменами, не проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр, достигло отметки 153, передает ТАСС.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам снимать маски во время награждения на Олимпиаде.

В минувшую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. В окончательный состав сборной РФ на Игры в Токио вошли 335 человек. Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков сообщил, что все прибывшие на ОИ спортсмены сборной РФ здоровы.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.



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