 

Ученые узнали, почему людей с мигренью часто укачивает

26.07.2021, 5:44, Разное
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Во время поездки по американским горкам голова может кружиться практически у любого, однако люди, старающие от мигрени, гораздо чаще сталкиваются с проблемой укачивания.

В новом исследовании ученые из Германии определили, насколько чаще людей с мигренью укачивает по сравнению со здоровыми, а также выявили ранее неизвестные особенности работы их нервной системы. Для этого они использовали симуляцию поездки по американским горкам.

В исследовании участвовали 20 пациентов с мигренью и 20 здоровых человек. Их средний возраст был 30 лет. Участники, страдающие от мигрени, в среднем испытывали 3,7 приступа болезни в месяц, 15% из них принимали лекарства для ее профилактики. Во время эксперимента у них не было приступов мигрени, у 15% они возникли в течение двух суток после виртуальной поездки.

Участникам исследования провели функциональную магнитно-резонансную томографию во время просмотра 35-минутного реалистичного ролика, симулирующего поездку по американским горкам. На видео быстрая езда чередовалась с медленными подъемами.

По сравнению с участниками из контрольной группы, пациенты с мигренью чаще сообщали о том, что во время просмотра ролика испытывали головокружение (65% против 30%) и чувствовали укачивание (47,3% против 24,3%). У тех, кто страдал от мигрени, симптомы были более выразительными и продолжительными.

Функциональная МРТ показала, что у людей, регулярно испытывающих приступы мигрени, была повышена активность в отделах мозга, которые отвечают за зрение, восприятие боли, обработку двигательной информации и равновесие. Также у них была снижена активность в частях мозга, связанных с когнитивными функциями, включая внимание. Чем тяжелее протекала мигрень у людей, тем более выразительными были эти изменения во время поездки.

«Наши данные показывают, что области мозга, связанные с обработкой боли при мигрени, пересекаются с системами мозга, которые регулируют укачивание и головокружение. У людей с мигренью не просто болит голова. Они также часто сталкиваются с другими проблемами, которые могут снизить качество их жизни. Это исследование дает нам лучшее понимание, что происходит в их мозге», – сказала Габриэлла Карвало из Любекского университета.



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