 

Рапиристка Коробейникова взяла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио

26.07.2021, 5:26, Новости дня
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Российская спортсменка Лариса Коробейникова завоевала пятую для РФ медаль на Играх, она стала бронзовым призером турнира по фехтованию на рапирах.

В поединке за третье место она победила итальянку Аличу Вольпи со счетом 15:14, передает РИА «Новости».

Эта медаль стала второй бронзой на счету российской сборной на этой Олимпиаде. Также российские спортсмены завоевали одно золото и два серебра.

В воскресенье российская рапиристка Инна Дериглазова сойдется в поединке за золотую медаль в финале против спортсменки из США Ли Кифер.



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