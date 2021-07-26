Рапиристка Коробейникова взяла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио

Российская спортсменка Лариса Коробейникова завоевала пятую для РФ медаль на Играх, она стала бронзовым призером турнира по фехтованию на рапирах.

В поединке за третье место она победила итальянку Аличу Вольпи со счетом 15:14, передает РИА «Новости».

Эта медаль стала второй бронзой на счету российской сборной на этой Олимпиаде. Также российские спортсмены завоевали одно золото и два серебра.

В воскресенье российская рапиристка Инна Дериглазова сойдется в поединке за золотую медаль в финале против спортсменки из США Ли Кифер.