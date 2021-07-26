Ученые назвали причину опасного последствия COVID у детей

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26.07.2021, 5:26, Новости дня
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Американские ученые предупредили об опасном последствии продолжительного коронавирусного заболевания, с которым могут столкнуться дети и подростки.

Как отметили исследователи из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США), в числе признаков длительного течения инфекции – высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли, быстрая утомляемость. Заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди детей, но их нельзя полностью исключать, считают медики, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Healio.

Кроме того, спустя две-четыре недели после заражения есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), которое провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии. Чтобы узнать его причины, ученые провели эксперимент, в котором участвовали 100 детей. Оказалось, у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике.

По данным исследования, дело в том, что частицы SARS-CoV-2, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, из-за чего организм дает иммунный ответ, характерный для MIS-C. По словам ведущего пульмонолога Массачусетской больницы Леля Йонкера, это первое исследование, показавшее, что вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией.

Ранее в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области назвали опасные последствия коронавируса у детей.



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