Пляжи Сочи открыли для купания

Пляжи Сочи снова открыты для купания, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта – их более 180», – передает сообщение РИА «Новости».

С пляжных территорий убран мусор, остатки древесины. Прибрежные зоны и оборудование не повреждены. На курорте установилась ясная погода.

Пресс-служба администрации города в четверг сообщала, что все пляжи в Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, которое продлится до 23 июля. Жителям и гостям курорта также было рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.