 

Украина стала последней в Европе по доступности бензина гражданам

26.07.2021, 5:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина заняла последнее место в рейтинге доступности бензина для граждан в странах Европы, свидетельствует исследование РИА Новости.

Доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности топлива в разных странах был рассчитан объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы, на основе данных официальной статистики, передает РИА «Новости».

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 2,6 тыс. литров бензина. РФ оказалась на 16-м месте: наши сограждане могут приобрести на среднюю зарплату около 1 тыс. литров бензина Аи-95.

«Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 380 литров топлива, что почти в семь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,6 раза меньше, чем в России», – говорится в исследовании.

Также аутсайдерами рейтинга являются Румыния, Словакия, Белоруссия и Болгария.

Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения, подчеркивают аналитики. По дешевизне топлива среди стран Европы Украина оказалась на четвертом месте, литр бензина Аи-95 в пересчете на рубли обойдется в 80,3 рубля. Первое место у Казахстана – 34,3 рубля за литр, а второе у России, в среднем литр бензина в нашей стране стоит 49,1 рубля. Самое дорогое топливо в Европе продается в Нидерландах – 162,3 рубля за литр.

Напомним, в 2020 году Украина заняла последнее место доступности бензина для граждан в странах Европы, при этом литр 95-го бензина на Украине стоил в среднем 57,6 рубля. При этом на Украине признали зависимость армии от топлива из РФ и Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.07 / Роскосмос разместит в ЮАР станцию обнаружения космического мусора

10.10 / Точность атомных часов проверили по звездам

27.08 / В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей

14.01 / Ученые наблюдают за тем, как черная дыра «пожирает» звезду

02.06 / США начали расследовать возможную утечку данных о ядерном оружии в Европе

13.09 / Буровое судно «Оруч Реис» вернулось в Турцию

04.05 / Украина будет продвигать Крымскую платформу в Европе и Азии – Чийгоз

25.01 / “Улыбка обезьяны”. Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля

24.08 / Лукашенко с автоматом Калашниковым: гротескная самопародия или реальная угроза? 

04.11 / Компания Xiaomi продала в Индии более 10 млн внешних аккумуляторов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика