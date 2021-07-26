МВД объяснило отказ от разрешений на временное проживание иностранцев

Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранным гражданам вызвано неэффективностью данного института, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Существующий в настоящее время институт временного проживания исключается. Правоприменительная практика свидетельствует, что данный институт неэффективен. Разрешение на временное проживание нередко приобретается для фактической замены разрешительных документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности», – приводит сообщение пресс-службы МВД РФ ТАСС.

Кроме того, по его словам, для тех иностранных граждан, которые планируют приобрести российское гражданство, необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительство является излишней бюрократической процедурой.

МВД РФ в рамках мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики подготовило проект федерального закона, который ликвидирует разрешения на временное проживание. Документ предусматривает введение трех миграционных режимов пребывания в РФ для иностранцев, в рамках которых они могут законно находиться в стране. Речь идет о режиме краткосрочного пребывания (когда иностранный житель находится на территории РФ не более 90 дней суммарно в течение календарного года), режиме долгосрочного пребывания (когда иностранец находится в РФ свыше 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание), а также режиме постоянного бессрочного проживания.

«Предстоящее реформирование миграционных режимов основано на применении современных подходов с учетом накопленного опыта и анализа применения действующих положений», – подчеркнули в МВД.

Напомним, 9 июля МВД РФ предложило отменить разрешения на временное проживание (РВП) иностранцев.