Мнение: Письмо: “Презрение, обесценивание”

Про векторы слива всем интересней читать, чем про векторы косяков, и это понятно.

Но портят развивающиеся отношения именно векторы косяков. Они накапливаются и отмораживают партнера.

А потом начинаются сливы и все добивают.

Вот посмотрите на эту историю, где у героя-онегина был небольшой порог и косяк, вслед за чем значимость автора выросла бы, если бы она не косячила в ответ и на опережение в дыв раза больше. Векторы слива у нее тоже есть, но маленькие. Можете их тоже назвать, но погоду портят не они, а ее косяки. У него тоже, но она побеждает и по косякам и по росту ЗВ.

Разбирайте эту историю сами и диалог. Опишите, где тут границы и что у кого. И что будет дальше в ее поле.

dashaarthaus

Здравствуйте, Эволюция!

Писала Вам ранее, пол года назад:

https://evo-lutio.livejournal.com/1363923.html

Через неделю, я и В. планировали подать заявление в ЗАГС. Предложение сделал мне ещё зимой, но пришлось отложить мероприятие до лучших, с финансовой точки зрения, времен. План стал казаться мне сомнительной авантюрой ещё пару месяцев назад, а несколько дней назад меня послали вполне прямо. Есть ощущение, что разойтись – это лучший выход для нас обоих. Но, возможно, это “ощущение” меня подводит и стоит попробовать сохранить и приумножить, то что осталось.

Четыре месяца назад В. спонтанно уволился с работы и почти три месяца искал новую. За это время он залез в долги, которые заканчивает выплачивать только сейчас, но зато доход стал в два раза больше. У меня редкие заказы сейчас. Проект, который я пыталась самостоятельно продвигать не зашёл. Я не хотела верить, что эта лошадь померла и долго держалась за него. Теперь ищу постоянную работу по найму, но без особой охоты.

Несколько дней назад мы вышли прогуляться. В. был пьян – он пил целый день и целый день работал из дома. Всё что он зарабатывал в последнее время уходило на раздачу долгов, и он почти не видел тех денег что получал. Мы обсуждали, купить ли новую стиральную машинку вместо сломавшейся или поехать отдохнуть в Питер, на те деньги, что он скоро должен получить. Потом спрашивал, как у меня с новой работой. Я сказала, что пока мне не позвонили. Он ответил, что уже рассказал своей маме, что я устроилась на работу. Потом он спросил, чем я вообще хочу заниматься. Я сказала, что ничем не хочу, а хочу просто жить. Он сказал, что мол хорошо, что я купила себе что-то из одежды и техники на деньги с последнего заказа. Я ответила, что заказ заказу рознь, и порой лучше поберечь себя и походить в старом, чем браться за всё подряд.

Разумеется у меня было несколько планов и я совершала некоторые действия, но не так активно, как хотелось бы В., который, впрочем никогда на меня не давил до тех пор, как уволился с предыдущей работы.

В. снова задал мне вопрос, чего я действительно хочу. Прислушавшись к себе, я ответила, что мне хочется нянчить ребёнка. По сравнению с этим, всё остальное к чему я когда-то стремилась мне казалось пустым и не интересным, хоть я и готова заставлять себя делать необходимое. После этого В. наговорил мне много очень обидных вещей, которые я совсем не ожидала от него услышать. Я сказала, что раз я настолько хреновая, то возможно ему будет лучше без меня. Он уклончиво согласился и снова злобно обесценил меня с ног до головы. Я дослушала, а потом встала ушла. Вернувшись домой начала собирать свои вещи. В. пришёл через час и лёг спать.

На следующий день мне не хотелось с ним разговаривать. Получила от него сообщение в телеграме и вышел следующий диалог, по поводу которого и пишу сюда письмо:

– Если ты собираешься меня так показательно игнорить, то можешь в принципе уё#@вать. Ведёшь себя как тупая п#@, на%й оно мне не нужно.

– Ты меня вчера послал. Так что я в курсе.

Ты помнишь, что вчера сказал? Ведёшь себя так, будто не помнишь/ не говорил.

– Что именно из того что я вчера сказал было неправдой?

– Грубое садистское оскорбление = правда? Если ты так думаешь, то контакт с реальностью утерян. Ты спросил, чего бы я вообще хотела. Я ответила, что того из-за чего я, собственно, и нахожусь с тобой. Как можно понять, это не связанно с досугом/работой/ карьерой. Ведь всё это доступно, при моем желании, и без тебя. Ты отзывался с презрением и обесцениванием обо мне как о женщине.

И сегодня ты считаешь это нормой, а я должна как к правде о себе отнестись к твоим словам.

– Понятно

– Не посветишь меня, что тебе понятно?

– То, что нам видимо не по пути. Я один раз стерпел демонстративный уход, второй, но снова мне такое не нужно.

– Ты сказал, что морально мне нечего дать ребёнку, предположив что я считаю, что он вывалится из меня как брелок.

Тут или уйти или морду разбить.

– А ты что, считаешь себя готовой к ребёнку?

– А че ты со мной столько времени?

– Я задал вопрос. Я сказал что ты ничего не сможешь дать ребёнку. Я тоже. Это

была бы глупая затея делать ребёнка сейчас. В чём я не прав?

– Я знаю как создавать контекст для формирования личности и тд, я знаю что важнее всего любовь и ее во мне много. А ты харкнул в душу, и гордо недоволен уходом моим. Будто на ровном месте это было а не ты давил на меня. У меня просто не было слов от а#@я

Ещё и от ТЕБЯ такое услышать очень больно.

– Мне было больно услышать что ты относишься ко мне как к придатку.

– К чему придатку??

– К тому что тебе ну, по кайфу так жить, ты не считаешь нас семьёй. А считаешь, что просто прикольно. Я вокруг тебя пляшу, а в ответ только и слышу Я,Я,Я,Я

Ты эгоистка невероятная.

– У тебя двойные стандарты здесь. У каждого из нас свой кошелёк, каждый на своё усмотрение покупает продукты не спрашивая чего хочет другой (кроме случаев-исключений). Наверное, так потому что ты привык жить один. Ты сначала сообщаешь о своих делах общественности, а потом мне. По другому ты видно не жил никогда. Мы – это типа наша квартира, но при расставании уёбывать мне.

Я и знала что уёбывать мне. В семье ты можешь мою брать карту а я твою. Этого нет. Ну значит есть то что есть. Когда у меня трудности я тоже не могу тебя попросить. Неловко, как с посторонним.

– Ну и на#@я ты живёшь с посторонним почти год?

(переслала аналогичный свой вопрос, который он проигнорировал выше)

– А че ты со мной столько?

Я первая спросила.

– Потому что люблю

– Инициатор расходиться – ты

– Да я вообще во всём виноват

– Зачем давил на меня? Каждая твоя попойка – до#@вание до меня: “Почему ты мне не делаешь печеночный торт? Почему ты не стягиваешь с меня штаны? Буду тебя бить бла-бла…” в шутке доля шутки. Я всё терплю каждый раз. Порой без малейшего повода наезды. И ядом пропитаны.

Я не пляшу вокруг тебя, но я стараюсь не делать дискомфорт и обходить углы. Я гашу всякие нехорошие вещи, стараюсь не напрягать, хочу чтобы тебе комфортно было эмоционально и легко, быть с тобой ласковой. Мой фокус внимания на тебе всё время.

– Да что ты сглаживаешь. Я от тебя в последнее время только обижание каждый день вижу, почему я каждый день должен вертеться извиняться

– Вчера ты продемонстрировал неприкрытое неуважение и своё превосходство. Сегодня оправдал это и расписался под этим. Подвёл аргументы. Штош, ты ничего не должен мне и не был должен никогда

Это так.

– Да-да. Мужик во всём виноват. Классика

Превосходство, б#@.

– Презрение ещё

Обесценивание

– Ты там словарь феминистки что ли листаешь?

– Превосходство в том плане, что мои косяки рассматриваешь от имени идеального человека. Типа ой, ну тебе 30 лет, как ни стыдно перед собой. Как будто это не – ты пьющий человек в кредитах, говоришь это. Я вот эти уязвимые места твои всегда обходила.

– Пьющий человек в кредитах вывез три новых работы и оплату квартиры и еды каждый день, как минимум, а не возвращаться домой в С.

Поэтому когда пьющий человек слышит что «мне и так норм живётся»

«я ничего делать не хочу»

– Я в 30 лет вывезла отсутствие кредитов, химических аддикций, у меня нет случайно образовавшихся спиногрызов, которым разные мужики платят элементы, я не испортила себе здоровье работой за еду в Н-ске.

– Какая ты молодец, просто уникальная снежинка

– Это ты уникально на хату и еду заработал.

И думаешь что можешь теперь сверху оценивать.

Без тебя то я под мостом жила и ела грязь.

Вечером В. подошёл ко мне мириться: принёс символическое угощение и сказал, что ему не нравится, что (ласковое прозвище) сидит тут один обиженный. Через пару часов я снова подняла эту тему: с чего он взял, что мне нечего дать ребёнку и как бы он понял, если бы было. Он ответил что-то невнятное и я предположила, что из-за своей гиперответственности он считает, что ему самому дать нечего и на меня это проецирует. В. согласился с этой ерундой и вопрос был закрыт на этом.

На следующий день В. сюсюкал со мной в несколько раз интенсивнее чем обычно, много говорил, что любит, но я относилась настороженно. Он всё ещё продолжал пить – шёл уже третий день подряд.

Потом мы поехали на шашлыки к его друзьям. Творилась пьянка, на В. было не взглянуть без слёз и он всё время ко мне лип, в то время как мне было противно и в тягость происходящее. Я почувствовала, что мне уже пофиг на него.

В. остался ночевать у друзей, а я вернулась домой. Не хочется уже семью с ним, хотя возможно это можно было заметить и раньше.

Когда начинала писать это письмо, хотела спросить стоит ли сохранить эти отношения и если стоит, то как. Сейчас я обдумываю детали переезда. В. ничего не говорила – мне нужно несколько дней, чтобы всё спланировать и хочу провести их спокойно.

Спасибо, что дочитали.