 

Мнение: Сталин в Севастополе

26.07.2021, 4:34, Разное
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В этот день 92 года назад товарищ Сталин побывал на Черноморском флоте, побывав как на крейсере "Червона Украина", так и на свежепостроенной 35-й батарее, которой еще предстоял путь в бессмертие.

Это был не последний визит Сталина в Севастополь. Приезжал в Севастополь он еще и в 1948 году, уже после того, как был подписан специальный указ, который обеспечивал всесоюзные усилия по восстановлению Севастополя, который был по большей части разрушен в годы войны.

"В субботу в 9.10 по Севастополю проехал на машине т. Сталин. Никто не знал. Говорят, прибыл по Лабораторному шоссе, вокзал, проехал по кольцу и тем же маршрутом уехал" (с) из дневника адмирала Октябрьского, октябрь 1948-й год.
…"

Источник: Colonel Cassad



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