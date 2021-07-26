 

Протестирована система сближения МЛМ «Наука» с МКС

26.07.2021, 4:12, Новости дня
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Систему сближения «Курс» на многоцелевом лабораторном модуле «Наука», движущемуся к МКС, протестировали в штатном режиме, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«На 62-м витке штатно провели тест системы «Курс» модуля «Наука», – сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

Перед стыковкой МЛМ с МКС узел должен освободить модуль «Пирс», который отстыкуют при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» и сведут с орбиты.

В субботу специалисты Центра управления полетами провели очередную коррекцию орбиты модуля «Наука» по пути к станции.

Ранее Рогозин сообщал, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» полностью интегрируется в состав Международной космической станции через несколько месяцев. 

Напомним, госкомиссия на заседании приняла решение о допуске ракеты-носителя «Протон-М» с МЛМ «Наука» к заправке топливом и последующему пуску. Перед пуском модуль освятили. В среду модуль вышел на околоземную орбиту, он успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Стыковка с МКС запланирована на 29 июля.



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