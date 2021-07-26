 

СК решил проработать вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств

26.07.2021, 4:12, Новости дня
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос о внедрении новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме.

«Прорабатывается вопрос о внедрении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме. Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видеоконференцсвязи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка», – сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Ранее глава СК предложил регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи на международном уровне для борьбы с терроризмом.



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