СК решил проработать вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство прорабатывает вопрос о внедрении новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме.

«Прорабатывается вопрос о внедрении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме. Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видеоконференцсвязи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка», – сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Ранее глава СК предложил регламентировать регистрацию ключей шифрования мобильной связи на международном уровне для борьбы с терроризмом.