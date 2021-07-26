Мнение: Переворот в Тунисе

В Тунисе прямо сейчас происходит государственный переворот.

1. Президент Туниса Каис Саид разогнал правительство и приостановил работу парламента. Депутаты парламента лишены неприкосновенности. Ранее он же заблокировал процесс формирования Конституционного Суда, который еще сильнее ограничил бы полномочия президента О том, что в Тунисе назревает государственный переворот MEE (катарское издание) сообщал еще в июне https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-exclusive-top-secret-presidential-document-plan-constitutional-dictatorship, прямо описывая параметры грядущего переворота на основе просочившихся в прессу документов. Судя по всему, оппоненты президента Туниса не смогли предотвратить озвученные в данном документе планы. Спикер парламента сейчас скрывается в своем доме в пригородах столицы, местонахождение премьер-министра неизвестно, есть сообщения. что он якобы удерживается во дворце в Карфагене.

2. Правящая партия Туниса уже осудила государственный переворот В некоторых районах страны на ее офисы были совершены нападения. Полиция пока препятствует нападению толпы на главный офис правящей партии в столице и дом главы парламента. В местной прессе и в соц.сетях в перевороте обвиняют ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые хотят по итогам переворота снизить влияние Турции в этой стране. Существует вероятность, что протурецкие силы могут ответить и в стране начнется кровопролитие, тем более, что турки сидят в соседней Ливии и могут при необходимости, подкинуть противникам переворота оружие и сирийских боевиков. В свое время, Эрдоган использовал договоренности с Тунисом для обеспечения операций в Западной Ливии. Весьма вероятно, что происходящее в Тунисе, является отголоском ливийского клинча, где монархии Персидского залива схлестнулись с Турцией и сейчас пытаются отыграться за неудачу с штурмом Триполи, подрывая одну из опор северо-африканской политики Эрдогана. В соседней Ливии войска ПНС Ливии на границе с Тунисом уже приведены в боевую готовность. В ЛНА Хафтара уже поздравили туниский народ с восстанием против "Братьев-мусульман", коррупции и тех, кто продавал суверенитет Туниса Турции.

3. В окружении президента Туниса заявляют, что попытки сопротивления будут при необходимости подавлены силой. Сам президент выступил с обращением https://twitter.com/epsilonov71/status/1419429602519302144, где заявил, что применит силу против тех, кто прикрываясь законом ворует и вызывает гнев людей. В столице страны полиция уже разогнала одну демонстрацию протеста, но движуха в городе продолжается. Кроме того, разгоняют протесты и в других городах https://twitter.com/MeshkalTn/status/1419277834422472708 Также там проходит и митинг в поддержку переворота. На улицы города выведена армия https://twitter.com/ObservatoryLY/status/1419428473458896902. Заблокированы здание государственного ТВ Туниса и ключевые административные объекты. Все по учебникам.

4. Стоит также отметить, что правящая партия Туниса пришла к власти по итогам цветной революции "Арабской весны", которую некоторое время приводили в качестве примера ненасильственного переворота. Саму партию постоянно обвиняли в связях с "Братьями-мусульманами", а действующего спикера парламента, в связях с Турцией и Катаром. Фактически, происходящий государственный переворот направлен на ликвидацию последствий цветной революции 2011-го года.

Фактически, Тунис может повторить судьбу Египта, где после Тахрира, к власти через выборы также пришли "Братья-мусульмане", которые были свергнуты военными в ходе кровавого военного переворота. В Тунисе это заняло несколько больше времени, но логика событий примерно та же.

5. Все это происходит на фоне протестов против ограничений связанных с коронавирусом, высокой смертности от коронавируса, тяжелом положении в экономике (по разным оценкам страна находится в преддефолтном состоянии). Президент явно рассчитывает использовать накопившееся недовольство против правящей партии связанной с исламистами и Турцией, чтобы получить диктаторские полномочия и вывести страну из под турецко-катарского влияния. Получится ли это у него, будет зависеть от лояльности армии и спецслужб, а также от поддержки масс и потенциальных спонсоров переворота из ОАЭ и Саудовской Аравии. Нельзя исключать, что определенную роль в происходящем играют Франция и Египет. Если все получится, то это будет точка к послесловию "Арабской весны" спустя 10 лет после ее начала.

—