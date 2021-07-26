В инцидентах со стрельбой в США за неделю погибли 430 человек

Инциденты со стрельбой в США в период с 17 июля по 23 июля унесли жизни не менее 430 человек, сообщила американская телекомпания ABC со ссылкой на данные исследовательской организации Gun Violence Archive.

Согласно приведенной информации, в США за неделю произошло не менее 915 инцидентов со стрельбой, в ходе которых погибли не менее 430 человек, еще 1007 человек получили ранения. Телеканал констатирует, что число подобных случаев в последние месяцы быстро растет, передает ТАСС.

По подсчетам организации, в 2020 году в США в различных инцидентах со стрельбой погибли около 43 тыс. человек. Это максимальный показатель за время проведения наблюдений специалистами Gun Violence Archive. С начала 2021 года в результате применения огнестрельного оружия в США лишились жизни 24 тыс. человек и это число продолжает расти. Согласно оценкам телекомпании, по итогам 2021 года число жертв может превысить прошлогодние данные.

Напомним, 7 июля губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил в штате ЧС в связи с ростом числа случаев насилия с применением огнестрельного оружия.