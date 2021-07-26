 

Манифестанты в Тунисе атаковали штабы исламистской партии «Ан-Нахда»

26.07.2021, 3:18, Новости дня
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В ряде городов Туниса в воскресенье вечером манифестанты разгромили и подожгли местные штабы исламистской партии «Ан-Нахда», чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент), сообщила радиостанция Mosaique FM.

В городе Беджа (северо-запад Туниса) протестующие граждане разгромили региональное отделение партии «Ан-Нахда». В Кебили (запад страны) офис партии исламистов был сожжен группой молодых людей. В городе Кайруан (северо-восток Туниса) демонстранты разгромили фасад регионального штаба «Ан-Нахды» и сожгли логотип партии, передает ТАСС.

По данным радиостанции, в воскресенье вечером на улицы некоторых тунисских городов вышли люди, чтобы отпраздновать решение президента республики Каиса Саида, который объявил о приостановке деятельности парламента, отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

В городе Набель (северо-восток Туниса) люди, вышедшие отпраздновать шаги президента, вступили в столкновения с полицией. В сторону сотрудников правоохранительных органов летят камни, они в свою очередь применяют слезоточивый газ.

Стычки манифестантов с полицией произошли в воскресенье в Кассерине, Суссе, Сфаксе и других городах. Участники уличных акций требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.

Накануне президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов.



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