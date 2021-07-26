 

В столицу Туниса вошли правительственные войска

26.07.2021, 3:18, Новости дня
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Подразделения правительственной армии в воскресенье вечером вошли в столицу Туниса, сообщил телеканал Al Mayadin.

По имеющейся у телеканала информации, войска заняли позиции в центре города, в частности близ здания Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и штаб-квартиры национальной телекомпании, передает ТАСС.

Меры приняты вслед за решениями президента Каиса Саида, который объявил о приостановлении деятельности АНП, отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

Как информирует телеканал, работа АНП приостановлена на 30 дней. Кроме того, президент дал указание запретить поездки для всех депутатов и ряда государственных чиновников.

Тем временем председатель АНП, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши призвал тунисцев «действовать мирно для восстановления демократии», информирует радиостанция Mosaique FM.

В воскресенье в Тунисе прошли манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел в Карфагене совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей, отмене парламентской неприкосновенности депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

Празднующие манифестанты разгромили и подожгли в ряде городов Туниса штабы исламистской партии «Ан-Нахда», чей лидер Рашид Ганнуши является председателем Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент).



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