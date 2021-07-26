 

Вторая Афганская

26.07.2021, 3:14, Разное
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Будет ли новая Афганская война и зачем нам переговоры с талибами*? Михаил Кожухов в «Центральном вайбе».

Американские войска и их союзники по НАТО уходят из Афганистана. Власть в стране постепенно захватывают талибы. 8 июля их делегация прибыла в Москву и дала гарантии, что не будет продвигаться дальше границ территорий, принадлежавших им с 1996 по 2001 год.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Михаилом Кожуховым, президентом и основателем «Клуба путешественников», журналистом, который провел четыре года на полях сражений в Афганской войне, о том, как талибы будут вести себя у границ СНГ, о стратегических планах РФ и о том, ждет ли нас новая война.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики

* «Талибан» организация, признанная в РФ террористической

Источник: Новая газета



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