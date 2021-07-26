Блеск и пустота Олимпиады

Многие жители японской столицы уехали из города.

Непосредственно перед открытием нынешней Олимпиады в окружении императора Японии Нарухито шла напряженная интеллектуальная работа. Нужно было придумать новую формулу открытия летних Игр, поскольку традиционные слова по этому поводу явно не годились на фоне непростой ситуации с коронавирусом. В то же время важно было не перегнуть палку с выражением печали, и нужное решение было принято.

23 июля в 23:15 в ложе Национального стадиона на юго-западе японской столицы император в белой защитной маске на лице провозгласил: «Я объявляю открытыми Игры в Токио в ознаменование 32-й Олимпиады нынешней эпохи!» Прежние традиционные слова о «выражении радости» не прозвучали, театрализованное шоу по поводу старта всемирных соревнований стало после этого набирать обороты, тут же начались и уже затихли обычные споры о том, насколько это представление было удачным, а зажженный японской теннисисткой Наоми Осакой водородный факел с главным олимпийским огнем теперь вовсю горит как символ наступающей эпохи новой чистой энергии.

«Поиграем в Холокост!»

Однако невероятные события сотрясали токийскую Олимпиаду буквально до самого ее начала: еще за сутки до торжественных слов императора руководство оргкомитета было вынуждено отвечать на вопросы о том, не будет ли вообще отменена церемония открытия Игр? Проблема в том, что 22 июля был с позором уволен главный координатор этого представления, его шоу-директор Кэнтаро Кобаяси.

В интернете появилась сделанная в далеком 1998 году запись его выступления в составе ныне забытого комедийного дуэта, в ходе которого герой нынешнего скандала предложил «поиграть в Холокост». При этом он рассыпал вокруг себя множество вырезанных из бумаги человечков, символизирующих жертв нацистского террора. Ролик вызвал бурю возмущения в местном секторе интернета, пять из десяти связанных с ним хештегов вошли в топ японской части твиттера. Пользователи все громче требовали отставки Кобаяси, и жару поддал базирующийся в США знаменитый центр Симона Визенталя, занимающийся борьбой с антисемитизмом. Он резко осудил попытки «высмеивать жертв геноцида нацистов», что могло создать проблемы перед предстоящей встречей императора и премьер-министра Японии с супругой американского президента Джилл Байден, представляющей Соединенные Штаты на открытии Олимпиады. Короче говоря, обвиненного в антисемитизме шоу-директора немедленно выгнали с обещанием стереть следы его творческой деятельности в сценарии церемонии на Национальном стадионе.

Стенд с объявлением об увольнении шоу-директора церемонии открытия Олимпийских игр Кэнтаро Кобаяси на улице Токио. Фото: ЕРА

Кстати, скандальные поправки в него вносились и до этого. Некоторое время назад в позорную отставку, опять же по требованию интернет-общественности, ушел один из главных композиторов церемонии открытия Кэйго Оямада, его композиции вычеркнули из сценария. Известному в Японии рок-музыканту припомнили давнишнее интервью, в котором он без тени сожаления со смешками рассказывал о том, как в юности систематически издевался над одноклассниками с ограниченными физическими возможностями.

Музыкант Кэйго Оямада. Фото: Wikimedia

«Олим-пиг» и бунт «Тойоты»

Перед этим в марте был уволен главный креативный директор Олимпиады Хироси Сасаки: он предложил на церемонии открытия Игр сбросить с парашютом на арену стадиона известную пышными формами популярную японскую актрису и модель.

По его замыслу, она должна была спуститься с небес в образе «Олим-пиг», олимпийской свиньи, что было расценено как вопиющий пример безвкусицы и издевательства над женщинами.

На женском вопросе сломался и первый руководитель оргкомитета Олимпиады экс-премьер Ёсиро Мори, один из тяжеловесов японской политики. Он был вынужден уйти в отставку, после того как на одном из заседаний пустился в добродушные рассуждения о том, что присутствие представительниц прекрасного пола в руководстве спортивных федераций чрезвычайно затрудняет их работу, поскольку, мол, дамочки любят поболтать и постоянно затягивают совещания.

Президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио-2020 Ёсиро Мори объявляет об отставке. Фото: ЕРА

Скандалы приобретали особую остроту в первую очередь из-за крайней непопулярности нынешней Олимпиады: по данным всех опросов, большинство японцев хотели бы ее нового переноса на год или отмены из-за опасений по поводу распространения коронавируса. Населению не нравится и то, что Олимпиада, кроме неприятных бытовых ограничений и угрозы новых заражений, не сулит материальных выгод — границы закрыты и туристов нет, гигантские массивы сувениров остаются нераспроданными, заведения общепита работают с карантинными ограничениями и существенно сократившейся выручкой.

Олимпиада настолько непопулярна, что от участия в церемонии открытия отказался приглашенный на нее в качестве почетного гостя президент крупнейшей в Японии и в мире автомобилестроительной корпорации Toyota Motor Акио Тоёда. Его компания — один из крупнейших спонсоров Игр, их многочисленный персонал передвигается исключительно на бесплатно предоставленных новеньких водородных или электрических «тойотах». Теперь же корпорация в добавление к демаршу своего президента отказалась и от использования олимпийских мотивов в своей рекламе, хотя на съемку соответствующих сюжетов уже были затрачены немалые деньги. Toyota Motor пришла к выводу, что солидарность с Олимпиадой повредит имиджу компании и предпочла перейти на сторону своих потенциальных покупателей, с раздражением относящихся к нынешним Играм.

Презервативы решено раздавать

Вслед за этим от участия в церемонии открытия отказались руководители других крупных спонсоров, включая электротехнические Fujitsu, NEC, Panasonic. На церемонию не придет бывший премьер Синдзо Абэ, при котором Токио выиграл право на проведение нынешних Игр. Он заявил, что не имеет морального права наслаждаться шоу на стадионе, куда из-за карантинных ограничений не допустили обычных зрителей. Кстати, на церемонии открытия Олимпиады присутствовали всего 950 особо отобранных гостей, хотя трибуны вмещают более 68 тысяч человек.

Бурчали и спортсмены — многим показались тесными комнаты в Олимпийской деревне, слишком скудной обстановка — только тумбочка да койка! Кровати вообще поначалу вызвали непонимание: они изготовлены из использованных картонных ящиков, переработанных особым образом. Ворчуны решили, что рассчитанные на одного человека и на вид шаткие койки предложены спортсменам из жмотства и как мера по пресечению секса в Олимпийской деревне. Нечего, мол, глупостями заниматься на фоне коронавирусной угрозы! На подобные предположения наводило и решение оргкомитета отказаться от раздачи атлетам бесплатных презервативов, хотя такой обычай укоренился еще с 80-х годов прошлого века.

Обстановка в комнате для спортсменов. Кровати сделаны из перерабатываемых картонных ящиков. Фото: ЕРА

Однако администрация деревни пустилась в успокаивающие разъяснения: кровати, мол, задуманы как символ усилий Японии в сфере экологии и тотальной переработки мусора! И вообще, они выдерживают вес до 200 кг — так что проблем ни с чем не будет. Спешно начали и бесплатную раздачу презервативов — старинную традицию решено не нарушать. Ну а Олимпийский комитет РФ заявил, что оргкомитет нынешних Игр работает старательно и оперативно, во всем идет навстречу спортсменам.

«В Токио делать нечего!»

Накануне открытия Олимпиады жители Токио массово покидали город — на скоростных дорогах выстроились пробки на десятки километров, от вокзалов отходили переполненные поезда. Дело было, конечно, не в демонстративном неприятии Игр — просто их открытие совпало с чередой из четырех выходных дней, и люди стремились уехать из гигантского города, в котором после завершения сезона дождей прочно установилась влажная жара. В день начала Олимпиады в Токио, по официальным данным метеослужбы, было 32 градуса по Цельсию, однако имеющаяся у прохожих личная аппаратура убедительно свидетельствовала, что температура местами была намного выше.

— Посмотрите — сейчас на самом деле 39 градусов, — продемонстрировал мне карманный цифровой термометр один из болельщиков, собравшихся у Национального стадиона перед церемонией открытия Игр. — Очень жарко, моя семья на выходные уехала к морю, а я пришел сюда сделать несколько снимков на память, все же предстоит историческое событие. Хотя в Токио, честно говоря, сейчас делать нечего — экранов для болельщиков на улицах не будет, даже в пивную не пойдешь поглядеть по телевизору вместе с друзьями церемонию открытия. Пива не подадут — запрещено правилами карантина из-за коронавируса! Власти Токио всех просили не создавать людских скоплений, чтобы не помогать эпидемии.

В японской столице нарастает очередная волна заражений, которая по размаху приближается к печальным рекордам января.

Страну это, конечно, беспокоит, и многие опасаются, как бы Олимпиада не дала дополнительный импульс распространению новых штаммов коронавируса. Тем более что ситуация в Японии пока намного благополучнее, чем во многих крупных странах. За все время пандемии здесь умерли чуть более 15 тысяч человек. Конечно, любая смерть — трагедия, но это пока в сравнение не идет со многими десятками и даже сотнями тысяч жертв коронавируса в других регионах планеты.

Акция протеста возле Национального стадиона о время церемонии открытия Игр Токио-2020, 23 июля 2021 года. Фото: ЕРА

На Олимпиаду идет тайфун

На улицах Токио сейчас пусто — администрация столицы попросила жителей по возможности не выезжать на автомобилях. Небольшое транспортное столпотворение я зафиксировал пока только в одном из самых прохладных районов перегретого города — в Харуми, на берегу Токийского залива, где разместилась наглухо перекрытая блокпостами Олимпийская деревня. Ее охраняют плотные полицейские кордоны, патрули с собаками, многие улицы в этом районе блокированы.

В японской столице практически не видно олимпийской символики: о всемирном «празднике молодости и спорта» в основном напоминают только многочисленные автомобили на водородном топливе с эмблемой Tokyo-2020 на борту. Тем не менее опросы показывают, что смотреть соревнования дома по телевизору твердо намерены более 70 процентов жителей страны.

В Японии надеются, что Олимпиаду все же удастся провести без неприятных сюрпризов, хотя один из них уже стал намечаться. Далеко к югу на просторах Тихого океана сформировался восьмой в этом году тайфун, который, к сожалению, движется в сторону японской столицы. По расчетам специалистов, к Токио он может подойти во вторник.

Василий Головнин, Токио

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