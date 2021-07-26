Саакашвили назвал два сценария вероятного вторжения России в Украину

“То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году. Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг нас, сейчас идет наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства”, – сказал он.

Украинско-грузинский политик подчеркнул, что “просто так большие деньги никто не выкидывает”, и обратил внимание, что в своей статье об Украине президент РФ Владимир Путин вспомнил украинский остров Змеиный в Черном море.

“Я хорошо знаю Путина. Я точно могу сказать, что он не знал, где этот остров Змеиный. Но Путин написал об этом острове – потому что это один из планов вторжения. У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО – С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой, точно так же, как они задушили Мариупольский порт”, – объяснил Саакашвили.

Он описал также “более реалистический” сценарий вторжения в Украину.

“В сентябре после завершения учений НАТО высадка войск на линии Мариуполь – Запорожье – Херсон – Николаев. И, исходя из успеха операции, дальнейшее наступление на Украину, особенно на южный фланг Украины”, – заявил Саакашвили.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. По разным оценкам, РФ концентрировала у границы с Украиной от 89 тыс. до 100 тыс. военнослужащих. 5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщала, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остаются десятки тысяч военных.

В связи с оккупацией Крыма и агрессией на Донбассе США, Евросоюз и другие страны проводят санкционную политику относительно России. Пакеты ограничений периодически расширяются и продлеваются.

В июне президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентствам Reuters, Agence France-Presse и Associated Press говорил, что в России отрабатывают варианты возможного захвата Одессы, Харькова и Киева.

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