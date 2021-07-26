В ЛНР заявили о перехвате летевшего на Луганск ударного беспилотника ВСУ

Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Мазейкин рассказал, что милиция ЛНР перехватила украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством, двигавшийся по направлению к Луганску.

«Утром 24-го июля средствами технической разведки был зафиксирован запуск беспилотного летательного аппарата. Благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции «Тритон-М1» удалось осуществить перехват каналов управления БЛА и осуществить его принудительную посадку», – приводит его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что беспилотник найден. По его словам, БПЛА нес на своем борту два самодельных боеприпаса, которые были обезврежены группой саперов Народной милиции. По словам Мазейкина, специалисты ЛНР изучили данные бортового компьютера и выяснили, что боеприпасы планировалось сбросить в районе республиканской администрации в центре Луганска.

Ранее в воскресенье в ЛНР заявили о прибытии в Донбасс иностранных саперов для помощи ВСУ.