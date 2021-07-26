 

Тихановская встретилась с белорусами в православном соборе Бруклина

26.07.2021, 1:30, Новости дня
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская встретилась в нью-йоркском Бруклине с белорусами-прихожанами православного собора святого Кирилла Туровского.

Тихановская в воскресенье прибыла в Нью-Йорк из Вашингтона. Бывшая кандидат в президенты появилась в православном соборе святого Кирилла Туровского в Бруклине в сопровождении охраны и покидала церковь также в тесном кольце телохранителей, на черных внедорожниках, передает РИА «Новости».

Общение с Тихановской организовали на первом этаже собора, желающие смогли задать ей вопросы. Общались на белорусском языке. Жители Бруклина и люди в команде Тихановской временами подсказывали ей, как звучит то или иное слово на белорусском языке.

Пришедших интересовало в числе прочего, чем отличаются политические реалии США от белорусской политики. Тихановская заявила, что американские политики гораздо доступнее для народа, а их деятельность более открыта. Речь шла о роли женщины в Белоруссии, касалась темы санкций, в частности, Тихановская подчеркнула, что сегодня «белорусы страдают не от санкций, а от репрессий».

Один из вопросов касался темы суверенитета и независимости Белоруссии. «Наша независимость, наш суверенитет не на продажу. Белорусы будут защищать нашу независимость», – указала она. По ее мнению, белорусский язык во многом является олицетворением суверенитета, его нужно защищать.

В прошлую среду Тихановская встретилась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. После встречи глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал Тихановскую «белорусским лидером». По его словам, встреча была «беспрецедентным уровнем взаимодействия в этом столетии».

Днем ранее Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. На встречу «заглянул» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тихановская говорила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных. Однако в Белом доме заявили об отсутствии в графике Байдена встречи с Тихановской.

Кроме того, по словам Тихановской, в ходе визита в Вашингтон она собиралась обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.

Ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США.



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