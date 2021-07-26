Мнение: О вконец уху съевшем

Да уж, эти нестареющие мудрые слова заслуживают не просто цитирования, а регулярного прочтения перед сном и глубокого запоминания. Потому что это – золотые слова. Во всех смыслах.

И ведь сказаны серьёзным государственным мужем тоже вполне серьёзно.

Читаем, вникаем и обтекаем наслаждаемся…

Корреспондент:

— А вы умеете радоваться жизни?

Вячеслав Володин, заместитель председателя депутатской фракции ОВР:

— В Госдуме я смотрю на Тверскую улицу и успокаиваю себя тем, что идущие по улице люди живут хуже меня. И понимаю, что у меня в жизни всё не так уж плохо и что нет поводов для грусти. ©

Несложно примерно прикинуть, сколько согласований прошёл этот фрагмент перед тем, как увидеть свет на страницах печатного издания. Так что случайные оговорки здесь исключены – не тот уровень.

Представители нынешней властной элиты и в самом деле так думают.

Просто с тех пор уже несколько заматерели.

В общем-то хорошо, что #интернет помнит всё ©

Теперь, перед очередными выборами, есть возможность наглядно убедиться, что менталитет людей во власти ни капли не меняется. Что бы ни происходило со страной.

Вот как пришли они во #власть, чтобы мы жили хуже, а они лучше, так и остаётся.

Хотя…

Ведь #Россия всё равно проголосует за это … ?

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