Денисова призвала украинского консула в Ростове посетить суд над крымчанами

“Завтра в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по “делу четвертой Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир”. […] Призываю генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить судебное заседание для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины”, – написала омбудсмен.

Она отметила, что Россия обвиняет Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова по ст. 205.5 (организация и участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса РФ.

“Крымских татар сейчас удерживают в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Еще один фигурант дела, Александр Сизиков, инвалид первой группы по зрению, находится под домашним арестом”, – объяснила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/359090472238898

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

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