 

Денисова призвала украинского консула в Ростове посетить суд над крымчанами

26.07.2021, 1:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Завтра в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоится судебное заседание по “делу четвертой Бахчисарайской группы Хизб ут-Тахрир”. […] Призываю генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить судебное заседание для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины”, – написала омбудсмен.

Она отметила, что Россия обвиняет Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова по ст. 205.5 (организация и участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса РФ.

“Крымских татар сейчас удерживают в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Еще один фигурант дела, Александр Сизиков, инвалид первой группы по зрению, находится под домашним арестом”, – объяснила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/359090472238898

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Корабли Балтфлота возобновили антипиратскую вахту в Индийском океане

13.11 / Дочь обвиняемого в насилии над детьми священника из Оренбуржья осудили условно

27.05 / Тюлени помогли науке в изучении холодных антарктических вод

16.05 / В компании Minisforum представили сверхкомпактный игровой ПК

02.10 / Автомобильный мост обрушился на юге Франции

30.07 / Москва жестко раскритиковала версию Минска о задержанных россиянах

29.10 / Зеленский: Нельзя допустить, чтобы враги Украины использовали решение КСУ для дискредитации нашей страны за рубежом

31.05 / Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня

01.05 / “Патриотический марш вышиванок”. В КГГА заявили, что не могли запретить марш в честь дивизии СС “Галичина”

15.07 / В ЕР рассказали об открытии 100 новых уличных спорткомплексов в регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика