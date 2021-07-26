 

Востоковед оценил просьбу «Талибана» о помощи

26.07.2021, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19.

«Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом сообщил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи.

Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости».

По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт.

При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к РФ за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало».

«Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для РФ в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник.

Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране.

В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела.

В субботу глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Партия “Слуга народа” показала рекордно низкий результат на выборах в областных центрах – КИУ

20.01 / В Германии продлили локдаун и обязали носить респираторы FFP2

13.03 / Сербский министр: Информационная кампания против «Спутника V» обречена на провал

23.11 / Пономарев показал свое детское фото с отцом и архивный снимок с собственным сыном

12.07 / Индия – первая в мире по числу новых случаев COVID-19, в тройке лидеров – Индонезия и Великобритания

12.01 / Подозреваемый ударил полицейского на допросе в СК

03.06 / В Эстонии анонсировали отмену большинства карантинных ограничений

18.03 / СБУ задержала в Днепре агента “спецслужб ДНР”, который собирал разведданные о ВСУ

17.11 / «Люди уезжают толпами» – с марта по октябрь Нью-Йорк покинули почти 300 тысяч жителей

02.07 / Участки закрылись, но борьба с дезинформацией продолжается

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика