В США заговорили о третьей дозе вакцины от коронавируса

Людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться еще одна доза вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Пациенты после трансплантации органов, после химиотерапии при онкологии, с аутоиммунными заболеваниями, пациенты, принимающие подавляющие иммунитет препараты, – это те люди, которые окажутся первыми из числа уязвимых категорий (в очереди) на третью, «бустерную» дозу, если она будет, – а она, вполне возможно, будет», – сообщил инфекционист в интервью CNN, передает РИА «Новости».

Фаучи отметил, что ситуация с возможностью третьей дозы прививки меняется вместе с пандемией.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что коронавирус негативно влияет на уровень интеллекта.