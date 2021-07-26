«Хор Турецкого» выступил в Мадриде с концертом «Песни Победы»

Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano («Сопрано») в воскресенье вечером выступили с концертом «Песни Победы» (Unity Songs) в центре испанской столицы.

Концерт состоялся под открытым небом на одной из центральных площадей Мадрида, расположенной напротив Королевского дворца и Королевского театра. Собравшиеся смогли услышать песни о Великой Отечественной войне: для зрителей прозвучали композиции «Катюша», «Смуглянка» и другие. Из-за пандемии концерт был организован при соблюдении мер по сдерживанию распространения коронавируса, передает ТАСС.

Турне 2021 года проходит под девизом «Музыка во имя мира и здоровья» в силу продолжающейся пандемии. Эти российские коллективы уже посетили с гастролями Австрию, Болгарию, Венгрию, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию.

Напомним, 15 июля солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). В начале июля «Хор Турецкого» исполнил песни о Великой Отечественной в Австрии. В прошлом году музыкальный коллектив исполнял «Песни Победы» в Австрии, Словакии, Венгрии, Словении, Италии и Германии. Проект направлен на сохранение памяти о подвиге предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма, а также против искажения истории Второй мировой войны.