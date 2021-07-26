Свидетели «масочного режима»

Девять обвиняемых, один «подстрекаемый» и «карусель свидетелей»: как проходят суды по «санитарному делу».

В июле Преображенский суд Москвы начал рассмотрение так называемого «санитарного дела» против оппозиционеров по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время несогласованной акции в центре столицы 23 января. Разбирательство началось у всех девяти обвиняемых. Каждое дело выделено в отдельное производство и рассматривается разными судьями. В один день слушания проходят сразу в нескольких залах, свидетели только успевают бегать на допросы с одного этажа на другой. И такая «карусель» происходит несколько раз в неделю. Свидетелями обвинения оказались «инициативные» граждане, которые пошли на акцию фиксировать нарушения и потом по собственной инициативе давали показания в СК.

«Санитарное дело» возбудили 24 января, на следующий день после протестных акций, которые прошли по всей стране в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Фабула обвинения у всех фигурантов словно сделана под копирку и практически полностью совпадает:

ФАБУЛА «САНИТАРНОГО ДЕЛА»

следствие считает, что в период с 18 по 23 января 2021 года оппозиционеры через соцсети призывали к участию в протестах, в результате на митинге находились лица, болевшие коронавирусом, что создало угрозу массового заболевания. 5 февраля дело переквалифицировали на подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Как выяснила «Медиазона», круг потенциальных подозреваемых был значительно шире, но отказаться от их преследования решили после арестов первых десяти обвиняемых.

По «санитарному делу» проходят:

юрист ФБК (фонд включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции «иностранного агента» и признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь,

Олег Навальный,

участница Pussy Riot Мария Алехина,

глава «Альянса врачей» (организация признана «иностранным агентом») Анастасия Васильева,

сторонники Алексея Навального Николай Ляскин

и Олег Степанов,

пресс-секретарь политика Кира Ярмыш

и московские муниципальные депутаты

Дмитрий Барановский

и Люся Штейн.

Позднее, 14 июля, все обвинения против мундепа Константина Янкаускаса были сняты, а уголовное преследование прекращено.

Первоначально «санитарное дело» поступило в Тверской суд Москвы, который передал его по подсудности в Преображенский суд столицы. Слушания проходят только с участием сторон без присутствия прессы.

Журналистов по-прежнему в столичные суды пускают избирательно даже спустя более чем полгода после начала массовой кампании по вакцинации.

Первым на скамье подсудимых оказался Олег Навальный. Процесс против него стартовал 28 июня, первое заседание по существу закончилось сразу после оглашения прокурором обвинительного заключения и было дважды отложено. Адвокат подсудимого Никос Параскевов объяснил задержку поступлением в суд апелляционной жалобы на продление его подзащитному запрета определенных действий до 28 ноября.

Олег Навальный со своим адвокатом в суде. Фото: РИА Новости

15 июля началось разбирательство у Соболь. И тут тоже не обошлось без переносов. В ходе первого заседания зачитали обвинительное заключение и исследовали письменные доказательства. На очередном заседании, 16 июля, начали допрос свидетелей. «Новая» получила аудиозапись с их показаниями из зала суда.

Трое сотрудников полиции рассказали, что во время акции несли службу по охране общественного порядка.

По их словам, митингующие не соблюдали социальную дистанцию, передвигались без медицинских масок и скандировали «антиправительственные лозунги», «требовали освободить Навального». Один из полицейских отметил, что задержанным в автозаках раздавали маски и предлагали обработать руки санитайзером.

Также допросили двух врачей, которые обследовали Дани Акель, которого следствие назначило «подстрекаемым». Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Он должен был находиться дома как минимум до 31 января, поскольку был болен коронавирусом, но все равно пошел на несогласованную акцию 23 января. Врачи подтвердили, что у Акеля был положительный тест на коронавирус 20 января. На вопрос могут ли свидетели подтвердить, что он был болен на момент проведения акции, оба врача ответили отрицательно: тест в этот день сделан не был, а сделанный анализ 28-го числа показал отрицательный результат.

Вместо него в суде выступил кассир KFC Арсений Хесин. Во время акции его задержали и тогда же допросили по «санитарному делу». Он лечился от коронавируса с 12 января, а в день акции вышел на улицу, «будучи в полной уверенности окончания срока самоизоляции». «Подумал, что могу сходить, если будет отрицательный тест», — сказал Хесин, добавив, что сдал анализ 22 января. Отрицательный результат он получил на следующий день.

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Свидетель Евгений Тишин рассказал, что из разных Telegram-каналов узнал «о призывах команды Алексея Навального выйти на улицу» и «помимо этого призывали к насильственным действиям против сотрудников полиции, что нужно вооружаться, некоторые скидывали рецепт коктейля Молотова». «Много писали, что митинг будет мирный, но люди выходили и творили разные действия: кидали снежки в полицейских, забрасывали патрульные машины, — продолжал Тишин. — Я не хотел участвовать в акции, но мне все это время было интересно, какую цель преследовали люди, как будет вести себя толпа».

Он еще добавил, что сам пришел в Следственный комитет — «выразить гражданскую позицию» и «свое недовольство». Тишин утверждал, что пришел на Бауманскую к следователю и там дал показания.

«Я обратился в окно для приема жителей и сказал, что хотел выразить свою позицию, что мне не нравится проведение таких митингов в стране, где будут жить мои дети», — пояснил свидетель.

Еще один «помощник» СК — свидетель Владислав Петриков — также ходил на акцию, возмутился происходящим и решил своим негодованием поделиться с правоохранителями. «На митинге у меня попросили паспорт и спросили, что я делаю на акции. Сотрудники полиции записали мой номер телефона, потом они позвонили и пригласили в СК, я приехал к ним и дал показания», — сказал Петриков. Другой свидетель Павел Волков тоже ездил на акцию на Пушкинскую площадь, чтобы проинспектировать происходящее, снял все на камеру, записал на диск, который передал полиции вместе со своими объяснениями. Тишин, Петриков и Волков подтвердили показания полицейских, что участники акции не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

Ранее аналогичные показания свидетели дали в других залах заседаний, где проходят слушания в отношении Ляскина и Навального. «Первый раз такое вижу. В Преображенском суде карусель свидетелей — из нашего зала прокурор отправляет в другой кабинет», — написал в своем Twitter Ляскин. Таким образом свидетели чеканили свои показания по несколько раз.

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева и Николай Ляскин в суде между своими защитниками. Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС

23 июля допросили ключевого свидетеля по делу Дани Акель. Он сказал суду, что в начале январе ему стало плохо, почувствовал первые симптомы болезни. 12 января ему пришло смс-сообщение, что результат анализов на коронавирус положительный. Две недели, согласно распоряжению Роспотребнадзора, он должен был находиться на самоизоляции, но режим в итоге нарушил. Об акции он узнал из репостов Алексея Навального и Telegram-каналов.

— Я большую часть о наших лидерах оппозиции узнал после того, как на меня завели уголовное дело. В целом я не из этой политической субкультуры. Я либерал, но больше правый. Сам движ был интересен. Не следил ни за кем, кроме Навального, — сказал свидетель.

— Что вас заинтересовало в призывах? — спросила у него прокурор.

— Дело не в призывах… Это само движение — за гражданские права, либерализм, за построение нормального гражданского общества.

— А что? Нужно это было делать таким способом?

— Ну да, мирные митинги.

Акель объяснил, что пошел на акцию, чтобы проявить солидарность. Свидетель отрицает, что под воздействием чьих-либо призывов пошел на протест, это была его личная инициатива. За день до акции он сделал экспресс-тест, который показал отрицательный результат. Свидетель понадеялся на этот тест, был уверен, что не опасен для окружающих, поэтому решил пойти на протест. Но оказалось, что эти «аптечные тесты» не имели юридической силы.

«Думал, идти или не идти. Потом увидел, что все благоволит к этому — не было никаких симптомов. Смотрел репортаж «Дождя», как безоружных людей сотрудники полиции избивали на Пушкинской площади и стали задерживать. Я не выдержал и пошел на акцию», — признался Акель, отметив, что дело в отношении него уже находится в Преображенском суде и на 26 июля назначено предварительное заседание.

Дани Акель. Фото из личного архива / соцсети

В ближайшее время начнется процесс и по делу Анастасии Васильевой. Предварительные слушания суд дважды откладывал. Сначала из-за ходатайства ее адвоката Дмитрия Джулая, который потребовал вернуть дело в прокуратуру. В своем заявлении защитник указал, что его доверительница не получила обвинительное заключение и не была допрошена после того, как ей предъявили обвинение. Кроме этого, следователь проигнорировал ходатайство Васильевой с просьбой о допросе. Прокурору потребовалось дополнительное время для утверждения своей позиции. Затем слушания перенесли из-за болезни дочери подсудимой.

Следующее заседание назначено на 26 июля.

В отношении остальных фигурантов, дела которых рассматриваются по существу, слушания продолжатся на следующей неделе: 28 июля — у Штейн, Степанова, Навального и Соболь, а 29 июля — у Ляскина, Ярмыш, Барановского и Алехиной.

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

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