 

Над Норвегией прошлой ночью наблюдали необычный метеор

26.07.2021, 0:20, Новости дня
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Необычно большой метеор был виден прошлой ночью над большей частью южной Скандинавии и дал мощную вспышку света над Восточной Норвегией. Кроме того, очевидцы слышали издаваемый им громкий звук. Метеор появился в 01:08:47 ночью 25 июля и был виден около 5 секунд. 

Предварительные расчеты показывают, что он упал примерно между коммунами Мудум и Лиер. Падение было видно, в частности, из столицы Норвегии Осло и города Трондхейм.

Video av meteoren, fra @meteornettverk inatt. pic.twitter.com/hayrVTJyU9

— astronewth (@astronewth) July 25, 2021

Den ble også fotografert fra Trondheim! pic.twitter.com/Zw2SSW8I4F

— astronewth (@astronewth) July 25, 2021

“Результат анализа показывает, что метеор, похоже, не происходит из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, как большинство метеоров. Почти вся его орбита расположена внутри Земли, такие небесные тела относят к группе Атона”, – говорится в сообщении.

Метеор создал мощную ударную волну, которую многие почувствовали. Эта ударная волна также была обнаружена сейсмическими станциями, когда она ударилась о землю, что позволило определить возможное место падения независимо от видеонаблюдений.

Сообщений о травмах или повреждениях не поступало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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