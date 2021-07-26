 

Компания Haylou выпустит новую модель умных часов RS3

26.07.2021, 0:18, Новости дня
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Новый наручный смарт-гаджет модели RS3 вскоре выйдет на рынок под брендом компании Haylou. Об этом официально заявил сам производитель.

По словам разработчиков, умные часы, кроме того, что показывают время и дату, обеспечивают работу сенкундомера и прочие стандартные функции, позволяет отслеживать состояние организма во время 14 различных режимов спортивных тренировок.

С этой моделью можно заниматься бегом, играть в футбол или баскетбол, а также плавать в бассейне. Воды устройство не боится. В часах установлен AMOLED-экран размером 1,2 дюйма. Разрешение картинки на нем составляет 390 на 390 пикселей. Корпус устройства алюминиевый, а ремешок – силиконовый.



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