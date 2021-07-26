 

В Китае представлен новый процессор Loongson

26.07.2021, 0:18, Новости дня
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Как сообщили представители китайской компании Loongson, их новый процессор CPU 3A5000 создан на фирменной архитектуре производителя. Данное устройство предназначено для использования в потребительских персональных компьютерах.

Также разработчик сообщает, что новый чип будет распространяться исключительно на территории Китая. На сегодня объявлено, что частота работы процессора составит 2,3-2,5 ГГц.

По словам экспертов, китайский производитель проявил настоящий патриотизм, когда ограничил регион продаж нового устройства только своей страной. В мире сейчас ощущается острый дефицит процессоров. Это касается и КНР, где очень емкий рынок и также есть нехватка полупроводниковой продукции.



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