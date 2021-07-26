В Соединенных Штатах передумали строить самую крупную в мире солнечную электростанцию

В американском штате Невада власти отказались выделять земельный участок под проект Battle Born Solar Project, по которому предполагалось построить здесь самую крупную в мире солнечную электростанцию. Как ни странно, больше всех критиковали будущее строительство экологи и представители туристических компаний.

Электростанция должна была занять 37 квадратных километров. А ее мощность заявлена на уровне 850 МВт. Однако электрический ток, которым, кстати, можно было обеспечить десятую часть домохозяйств целого штата, вырабатывался бы только в дневное время.

А после захода солнца штату снова пришлось бы сжигать газ на своих ТЭС и покупать электроэнергию на соседних территориях. Впрочем, инициаторы проекта хотят подать повторную заявку на строительство станции.