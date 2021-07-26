Специалисты рассказали о соке, повышающем риск развития ревматоидного артрита

Доктора сообщают, что симптоматика ревматоидного артрита может быть связана с употреблением определенного напитка. Специалисты полагают, что яблочный сок повышают риски возникновения болезни.

Ревматоидный артрит – хронический процесс, при котором человек ощущает скованность и отечность суставов. Болезнь считается аутоиммунной, поэтому ее симптоматика провоцируется атакой иммунной системы здоровых тканей тела. Доктора пока не знают, что приводит к подобной иммунной реакции, но опыты демонстрируют, что определенные пищевые причины могут играть важную роль в ее появлении. В обзоре, опубликованном в издании Reumatologia, сообщается, что вероятным возбудителем такого процесса, который приводит к возникновению артрита, является яблочный сок.

Ученые ссылаются на опыт, где участвовало 1209 людей возрастом 20-30 лет. Они полагают, что добровольцы, которые употребляли яблочный сок не меньше 5 раз в неделю, имели в 3 раза большие риски возникновения артрита. На здоровье людей негативно влияют напитки, богатые фруктозой и содержат кукурузный сироп, а также безалкогольные напитки.

Фонд артрита советует больным, имеющим болезнь, для нормализации самочувствия включить в меню продукты, в которых содержатся мононенасыщенные жиры. Для защиты суставов людям стоит чаще есть орехи.

Источник: vm.ru