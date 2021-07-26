Ученые рассказали о вредных привычках, провоцирующих сердечный приступ

Ученые рассказали о вредных привычках людей, которые могут привести к сердечному приступу. Ситуация, угрожающая здоровью, может случиться, когда сердечная мышца получает недостаточный объем крови.

Сердечный приступ распознают по определенным симптомам: головокружение, одышка, слабость, дискомфорт в грудной клетке, неясные ощущения в плече или руках. При возникновении тревожных ощущений людям необходимо срочно обращаться к доктору. Специалисты полагают, что существуют вредные привычки, из-за которых можно приблизить сердечный приступ.

Если человек часто употребляет блюда, приготовленные за пределами дома, то это может отрицательно влиять на здоровье, так как подобная еда не относится к здоровой пище. Для уменьшения рисков инфаркта, лучше всего не есть «вредных» продуктов, хлеб и отказаться от коктейлей.

Эксперты напоминают, что без физических нагрузок начинает расти холестерин в крови и давление. Чтобы поддерживать здоровье сердца следует тренироваться 150 минут в неделю. Также необходимо рассмотреть свои увлечения спиртными напитками. Бокал вина к сердечному приступу не приведет, но злоупотребление алкоголем приводит к росту уровня триглицеридов и давлению. Лишние калории, содержащие в спиртных напитках, провоцируют ожирение, которое считается фактором риска заболеваний сердца.

Тоже относится и к курению и наркотикам. Треть смертей, которые связывают с сердцем, случаются из-за курения. Если человек вдыхает сигаретный дым, то в организм проникает больше 5000 небезопасных химических соединений. Например, окись углерода понижает процент обогащения кислородом. Не стоит считать альтернативой вейпинг, где имеются токсины и металлы. При приеме запрещенных препаратов возникает спазм коронарных артерий, что приводит к приступу.

Людям также необходимо учиться бороться со стрессом. Из-за напряжения повышается кровяное давление, считающееся фактором риска появления инфаркта. Для снижения вероятности появления приступа, стоит уменьшать стрессовые моменты.

Источник: dni24.com