 

Какао положительно влияет на остроту зрения

26.07.2021, 0:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Университета Комплутенсе в Мадриде, при содействии коллег из Института науки и техники питания, подтвердили положительное воздействие какао на остроту зрения. Этот эффект заметен даже после первого употребления напитка.
Для проведения эксперимента исследователи отобрали группу добровольцев, состоящую исключительно из молодых людей. Всех проверили на наличие патологий и нарушений зрения, которых у респондентов обнаружено не было. Далее их разделили на подгруппы, в которых разительно отличались напитки. В первой это было какао с добавлением молока, вторые использовали ягоды, а третьи не получали никаких добавок к основному напитку. Далее перед участниками эксперимента ставилась задача по чтению буквенных диаграмм, расположенных в четырёх метрах от них. Данные сравнивались с показателями перед употреблением какао. Это помогло установить, что всего один приём напитка улучшает остроту зрения.

Автор исследования Соня де Паскуаль-Тереза объяснила, что возможная причина кроется в пищевых полифенолах, которые влияют на организм. Они оказывают стимулирующее действие на нервную систему человека. Из-за этого у него не только повышается острота зрения, но и улучшается зрительная память и концентрация. В будущем эксперты планируют использовать полученные данные для создания лекарственных препаратов для групп людей с низкой остротой зрения или сниженной концентрацией.

Источник: stolica-s.su



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.08 / Мнение: Призывы из прекрасного далека…

11.03 / Диетолог рассказала о пользе и вреде граната

20.10 / Илью Варламова обвинили в подделке видов Воркуты в 3D-редакторе

13.12 / Мнение: Почему я недоволен отменой жалобных книг

27.01 / «Он же не меня бил. Любая женщина могла получить под дых»

19.02 / Алексея Навального в СИЗО поставили на учет как склонного к побегу

02.06 / Раскрытие упаковки ДНК

02.03 / Сложное строение ушей позволяло неандертальцам воспринимать речь Homo sapiens

21.11 / Россияне массово забирают деньги из банков

12.11 / История: Как русские хитростью выиграли решающий бой против татарского ига

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика