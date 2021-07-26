Какао положительно влияет на остроту зрения

Учёные из Университета Комплутенсе в Мадриде, при содействии коллег из Института науки и техники питания, подтвердили положительное воздействие какао на остроту зрения. Этот эффект заметен даже после первого употребления напитка.

Для проведения эксперимента исследователи отобрали группу добровольцев, состоящую исключительно из молодых людей. Всех проверили на наличие патологий и нарушений зрения, которых у респондентов обнаружено не было. Далее их разделили на подгруппы, в которых разительно отличались напитки. В первой это было какао с добавлением молока, вторые использовали ягоды, а третьи не получали никаких добавок к основному напитку. Далее перед участниками эксперимента ставилась задача по чтению буквенных диаграмм, расположенных в четырёх метрах от них. Данные сравнивались с показателями перед употреблением какао. Это помогло установить, что всего один приём напитка улучшает остроту зрения.

Автор исследования Соня де Паскуаль-Тереза объяснила, что возможная причина кроется в пищевых полифенолах, которые влияют на организм. Они оказывают стимулирующее действие на нервную систему человека. Из-за этого у него не только повышается острота зрения, но и улучшается зрительная память и концентрация. В будущем эксперты планируют использовать полученные данные для создания лекарственных препаратов для групп людей с низкой остротой зрения или сниженной концентрацией.

Источник: stolica-s.su