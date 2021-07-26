 

N-TV – «необычно для такой богатой страны» — ЕС предложил Германии гуманитарную помощь

26.07.2021, 0:14, Новости дня
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Еврокомиссия предлагает Германии гуманитарную помощь на восстановление после катастрофических наводнений и устранение его последствий. Как отмечает немецкий телеканал N-TV, для такой богатой страны это звучит необычно. В то же время на ремонт одних только дорог и мостов потребуется около €700 миллионов и долгие месяцы восстановительных работ. В отличие от Германии Бельгия уже обратилась к Евросоюзу за помощью.


Reuters

В случае с такой богатой страной, как Германия, это звучит необычно, но Еврокомиссия предлагает ей гуманитарную помощь после катастрофических наводнений, пишет телеканал N-TV.

Поддержка ЕС возможна при проведении уборочных работ, восстановлении того, что было разрушено, а также в организации превентивных мер на будущее. Урон, нанесённый одной только инфраструктуре Германии, колоссален.

После этой трагедии Еврокомиссия предложила стране финансовую помощь для устранения последствий катастрофы. «С учётом фазы восстановления после катастрофы у ЕС есть в распоряжении ряд инструментов для поддержания входящих в него стран», — отметил в интервью немецким СМИ ответственный еврокомиссар по гуманитарной помощи и защите от кризисов Янеш Ленарчич. В частности, он говорил о фондах солидарности ЕС.

«По запросу страны-члена и после оценки Еврокомиссии фонд солидарности ЕС может взять на себя часть расходов, с которыми сталкиваются власти при устранении чрезвычайных ситуаций и восстановлении», — сообщил Ленарчич. По словам еврокомиссара, сюда относятся, к примеру, восстановление важной инфраструктуры, расходы на уборочные работы, а также защита важных культурных объектов. «Разумеется, такая возможность открыта для рассмотрения и для Германии», — заявил политик из Словении.

Помимо этого, Ленарчич подчеркнул, что Еврокомиссия предлагает большой объём информации и программ для того, чтобы поддержать входящие в неё страны в улучшении защиты от катастроф. Речь идёт, к примеру, об «обзоре возможных природных и спровоцированных человеком катастроф в ЕС».

Однако новый механизм по защите мирного населения и директивы по наводнениям важны для принятия превентивных мер. «Директива по наводнениям обязует страны-члены определить области с потенциальным риском наводнения, подготовиться к опасности паводка и создать карты риска для определённых сценариев наводнения и других экстремальных ситуаций», — добавил Ленарчич.

В отличие от Бельгии Германия пока не требовала у ЕС помощи в рамках механизма защиты мирного населения. В Бельгии, напротив, уже трудятся «более 150 сотрудников спасательных служб из Франции, Италии или Австрии». В общей сложности семь стран ЕС предложили помощь Бельгии, в том числе Германия, рассказал еврокомиссар.

Согласно отчётам, Министерство транспорта Германии оценивает затраты на приведение в порядок повреждённых наводнением автобанов, дорог и мостов в сумму примерно €700 млн. Первые участки дорожного полотна уже отремонтированы, однако в некоторых случаях их восстановление может затянуться на месяцы или даже на годы. Соответственно, многие участки дорог на долгое время останутся закрыты, заключает немецкий телеканал N-TV.



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