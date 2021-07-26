Le Figaro – Макрон раскритиковал «эгоизм и безответственность» противников вакцинации

Президент Франции Эммануэль Макрон возмутился доводами антипрививочников о свободе выбора и назвал их поведение «эгоизмом и безответственностью», пишет Le Figaro. По словам главы государства, во имя этой «свободы» приносится в жертву здоровье самого человека, его родных и незнакомых ему людей, хотя у каждого есть возможность защитить себя и других от COVID-19 — пройти вакцинацию.



Reuters

В рамках своего визита во Французскую Полинезию Эммануэль Макрон призвал её жителей, а также всех французов пройти вакцинацию, пишет Le Figaro. «Когда мы привиты, мы защищены и практически не распространяем, во всяком случае меньше распространяем, вирус», — заявил глава государства в больничном центре на Таити, куда он прибыл вечером в субботу (утром в воскресенье по парижскому времени) после посещения церемонии открытия Олимпийских игр.

Макрон также прокомментировал журналистам очередную протестную акцию против санитарных пропусков и вакцинации, в которой, согласно данным Министерства внутренних дел, приняли участие более 150 тыс. человек. «Каждый и каждая вольны выражать своё мнение спокойно, уважая остальных», — подчеркнул президент Франции. При этом он заметил, что «свободы, когда я никому ничего не должен, не существует», и она является «взаимным долгом».

Что касается вакцинации, глава государства с удовлетворением отметил, что Франция, «безусловно, в ближайшие часы (перейдёт. — ИноТВ) порог в 40 миллионов получивших первую вакцину». По его словам, казалось невозможным, что это произойдёт раньше на несколько недель. Он указал, что темпы вакцинации существенно выросли и надо продолжить прививать население, потому что пока остались дозы препаратов.

«Если завтра вы заразите вашего отца, вашу мать или сами заразитесь, я стану жертвой вашей свободы, хотя у вас была возможность сделать что-то, чтобы защитить себя и меня, — цитирует издание речь президента. — И во имя вашей свободы у вас, возможно, разовьётся серьёзная форма (коронавируса), и вы попадёте в больницу. Весь её медперсонал будет обязан о вас заботиться и, возможно, отказаться от кого-то другого». «Это не свобода, это называется эгоизмом и безответственностью», — открыто атаковал Макрон антипрививочников.

Принимающая сторона рассказала президенту о проблемах, которые стоят перед службами здравоохранения Полинезии. Несмотря на множество доступных доз и поощрение местного правительства, лишь 30% населения уже получили прививки. Представительница больничного персонала отметила, что медработники «устали», а врачи, прибывшие в помощь из метрополии в первую волну, уже демонстрируют «гораздо меньший энтузиазм». «Я только надеюсь, что постоянный состав не собирается увольняться», — поделилась своим беспокойством сотрудница больницы.

Во Французской Полинезии коронавирус унёс 145 жизней: здесь его контролировать сложнее из-за того, что страна расположена на 118 островах и атоллах, пишет Le Figaro. Кроме того, среди населения широко распространены сопутствующие заболевания, например, диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания. В завершение своего визита в больницу президент Макрон объявил медработникам об «активизации стратегии по борьбе с онкологией» в Полинезии, в частности, благодаря новому сотрудничеству с университетской больницей в Бордо.