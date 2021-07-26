 

NBC – словно пассажиры «Титаника», которые не хотят спасаться — отказ американцев от вакцин приводит врачей в отчаяние

26.07.2021, 0:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Перегруженные больницы в США сталкиваются с новым всплеском госпитализаций и смертей от коронавируса, что вызывает чувство смятения у медицинского персонала. По мнению политиков и экспертов, ситуацию усугубляет настойчивое нежелание многих американцев прививаться, пишет NBC News.

В то время как дополнительная помощь прибывает в такие перегруженные госпитали, как этот, что находится в Спрингфилде, штат Миссури, в стране растёт чувство отчаяния среди тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Они считают, что ситуация не должна вновь выйти из-под контроля.

ИЗАБЕЛЬ ПЕДРАСА, заведующая отделом интенсивной терапии Седарс-Синайского медицинского центра: Это слегка напоминает ситуацию на «Титанике». Мы предлагаем людям спасательные шлюпки, а они раз за разом от них отказываются.

Пока перегруженные медицинские центры сталкиваются с новым всплеском госпитализаций и смертей, число инфекций, которые можно было бы предотвратить, растёт в каждом штате. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний назвала ситуацию «поворотным моментом». И всё больше республиканцев, включая губернатора Алабамы, говорят, что высокое количество невакцинированных подталкивает страну к кризису.

РЕПОРТЁР: Что нужно сделать, чтобы побудить людей прививаться?

КЭЙ АЙВИ, губернатор Алабамы: Понятию не имею. Вы мне скажите. Я сделала всё что могла. Я могу призвать вас сделать что-то, но я не могу вас заставить позаботиться о себе.

Власти Невады тоже озадачены: отделения для лечения COVID-19 заполнены, а в центрах вакцинации пусто.

КСАВЬЕ БЕСЕРРА, министр здравоохранения и социальных служб США: Если вы сегодня умрёте в Америке от ковида, то только потому, что вы не вакцинировались. Почему вы хотите умереть?

33-летняя Кэтлин Круз действительно едва не умерла. Она сказала нам, что всё ещё не уверена, стоит ли ей прививаться.

КЭТЛИН КРУЗ: Я не хочу спешить с тем, в чём я не уверена на 100 процентов.

За последние семь дней ещё два миллиона американцев наконец-то вакцинировались.

МИШЕЛЬ ГАЙГЕР: Я не знала, выживет он или нет.

Мишель Гайгер едва не потеряла мужа Рэнди из-за COVID. Теперь они жалеют о том, что откладывали вакцинацию.

РЭНДИ ГАЙГЕР: Когда вас подключают к аппарату искусственного дыхания, когда вы попадаете в больницу или отделение интенсивной терапии, вас отделяют от вашей семьи, потому что они могут с вами контактировать, то ответ на вопрос о вакцинации становится очевидным.

Сегодня спасительная вакцина предлагает прививку надежды для каждой семьи.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент NBC News: 20 процентов всех новых случаев в округе Лос-Анджелеса  это заражения после вакцинации. Но власти подчёркивают, что этих людей практически никогда не госпитализируют. Лестер?

И, Мигель, я знаю, что растёт количество школьных округов, которые объявили об обязательном ношении масок. Что вы можете рассказать об этом?

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР: Всё верно. В Атланте, Чикаго, Бостоне и Лос-Анджелесе говорят, что после возвращения в учебные заведения ученикам необходимо будет носить маски.

Дата выхода в эфир 24 июля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Японцы поблагодарили Путина за собак

24.06 / В “Формуле-1” задумались об отмене Гран-при России

11.09 / Умер ветеран игры «Что? Где? Когда?»

29.10 / Посольство РФ высмеяло утверждения о русских солдатах в Каталонии

03.01 / «Нет ни потолка, ни преград» – глава МИД Китая оценил перспективы отношений Москвы и Пекина

12.09 / Зеленский заявил, что назовет имена владельцев танкера Delfi

27.06 / Bloomberg – США и Германия намерены помочь Украине из-за «Северного потока — 2»

03.07 / Непристойная наружная реклама питерского кафе вызвала возмущение граждан

07.05 / Frankfurter Allgemeine – от наркотиков в США умирает больше людей, чем от коронавируса

09.03 / Мэр Ивано-Франковска: Ситуация с COVID-19 в городе критическая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика