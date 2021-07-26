Das Erste – экономические интересы Китая в Афганистане под угрозой в случае дестабилизации страны

Китай долгое время дистанцировался от проблем Афганистана: о поддержании стабильности в стране заботились западные державы, однако эти времена остались позади, пишет Das Erste. Между тем, Китай имеет свой экономический интерес в Афганистане — Пекин нацеливается на афганские природные ресурсы, а также планирует включить Афганистан в свой проект «Шёлковый путь».



Reuters

Общая границы Китая и Афганистана коротка — всего 76 км, пишет Das Erste. Тем не менее для Пекина она очень важна, поскольку ранее о стабильности на афганской территории заботились американские военные, но теперь эти времена позади.

«Поспешно выведя войска из Афганистана, США нарушили свою ответственность и обещания. Они оставляют за собой беспорядок и смятение для афганского народа и соседних с Афганистаном государств», — приводит издание заявление МИД КНР.

Das Erste напоминает, что на китайской стороне афгано-китайской границы находится район Синьцзян, где проживают уйгуры, подвергающиеся в Китае репрессиям. Пекин оправдывает создание концлагерей для уйгуров, говоря об опасности терроризма.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку из Шанхайского университета Фана Хонгда, если ситуация в Афганистане не стабилизируется, страну ждёт хаос, и она снова может стать прибежищем международного терроризма. Вследствие этого опасности будут подвергаться соседи Афганистана. «Как мы знаем, на границе с Афганистаном находится провинция Синьцзян. И там экстремисты очень активны», — приводит издание слова эксперта.

Согласно данным МИД КНР, с 2001 года к движению «Талибан»* примкнуло 300 уйгуров. Как отмечает Das Erste, Пекин долго дистанцировался от афганской проблемы, позволяя решать вопросы западным странам. В 90-е годы минувшего века Китай и вовсе вывел всех своих дипломатов из Афганистана, возобновив дипломатические отношения с Кабулом лишь в 2002 году.

«Нравится нам это или нет, но «Талибан» стал политической силой, которую невозможно игнорировать. Поэтому страны, участвующие в мирных переговорах, такие как Россия, Иран и Китай, пытаются помочь афганскому правительству и «Талибану» найти компромисс», — приводит издание слова Фана Хонгда.

Как пишет издание, начиная с 2019 года Китай принимал у себя группы лидеров «Талибана». О деталях этих переговоров мало что известно. Афганистан интересен для КНР с экономической точки зрения, пишет Das Erste. Ещё в 2008 году китайские корпорации выкупили права на два крупнейших афганских медных месторождения, а в 2011 году КНР заключила с Кабулом договор на 25 лет по разведке и добыче нефти.

По словам Фана Хонгда, единственный интерес КНР состоит в том, чтобы в Афганистане сохранялась стабильность: эксперт заверил, что Китай не собирается становиться альтернативным центром силы на Ближнем Востоке. При этом Афганистан важен для китайского проекта «Шёлковый путь», отмечает Das Erste.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.