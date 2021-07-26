Европа переходит на экомобили: лошади могут полностью вытеснить машины к 2040 году

Всё больше европейских стран отдают предпочтение экокарам в качестве альтернативы традиционным автомобилям с двигателем внутреннего сгорания.

Транспортные средства мощностью в одну лошадиную силу на биодвигателе могут полностью вытеснить привычные нам машины к 2040 году.

В 2019 году бельгийская компания «Horsedrive» запатентовала модель деревянного двухколёсного кабриолета, использующего в качестве двигателя живую эколошадь. Такой транспорт не выделяет в атмосферу углекислый газ, не потребляет нефть и не способствует глобальному потеплению. В качестве биотоплива экомобиль использует натуральную экотраву, выращенную без использования минеральных удобрений, а его отходы могут использоваться для производства экологически чистой энергии.

Средняя цена инновационного транспорта составляет 19 тысяч евро, что несколько дороже привычных автомобилей. Однако в Еврокомиссии уверены, что с помощью налогов и штрафов смогут убедить европейцев пересесть на такой транспорт.

– Это сейчас вам кажется, что 19 тысяч евро за личный транспорт мощностью в одну лошадиную силу – это много. Однако вы ещё не видели, какие инициативы готовят наши законодатели. Если аккуратно посчитать все штрафы, налоги и другие расходы, связанные с обладанием традиционным автомобилем, то несложно понять, что даже в расчёте на одну лошадиную силу экотранспорт гораздо выгоднее и экономичнее. Людям придётся спасать планету и заботиться об экологии, хотят они этого или нет, – рассказал член Еврокомиссии Маркус Шпенглер.

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