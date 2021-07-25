Турция вернулась к рекордным значениям выявленных случаев COVID-19

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в воскресенье составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

«Сегодня сделано 223837 тестов, выявлено 14230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек», – приводит текст сообщения минздрава Турции РИА «Новости».

Напомним, в понедельник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой допустил возможность закрытия страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса.

Между тем 5 июля РФ разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов. Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня. В конце мая РФ продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.