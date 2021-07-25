Праздничный салют в честь Дня ВМФ РФ состоялся в Петербурге

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня ВМФ, в ознаменование 325-летия создания Российского флота и пятого Главного военно-морского парада по сигналу орудия из Петропавловской крепости Петербурга произвели в воскресенье из города Кронштадт.

Орудийный выстрел из Петропавловской крепости Петербурга произвели воспитанники Нахимовского военно-морского училища во главе с начальником этого учебного заведения, заслуженным ветераном ВМФ вице-адмиралом запаса Алексеем Максимчуком, передает ТАСС.

Салют в Кронштадте в честь Дня ВМФ осуществили артиллерийские расчеты Михайловской военной артиллерийской академии и гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО). Для запуска фейерверков применен 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор» 2А96. «За один салют данная пусковая установка обеспечивает выпуск свыше двух тысяч выстрелов в течение минуты, которые расцвечивают небо в цвета Государственного флага Российской Федерации», – рассказали в пресс-службе ЗВО.

Расчеты произвели 30 залпов из орудий Д-44 в сопровождении нескольких тысяч фейерверочных выстрелов из установок различных калибров. Купола разрыва превышали в диаметре 300 метров. В общей сложности для проведения артиллерийского салюта было задействовано более 200 военнослужащих военного округа.

«Нужно поддерживать традиции даже в условиях сегодняшних ограничений. Традиционный салют в честь Дня ВМФ состоялся. Но не в Петропавловской крепости, как обычно, а в Кронштадте. И это справедливо. Кронштадт – одно из важнейших мест, связанных с историей военно-морских сил России. Флот и сегодня определяет жизнь этого города. Значительный вклад в его развитие вносит и проект «Остров фортов», – привели в пресс-службе администрации губернатора слова главы города Александра Беглова.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав экипажей боевых кораблей на Кронштадтском рейде с Днем ВМФ, после чего в Петербурге начался Главный военно-морской парад, в котором приняли участие более 50 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов, а также около 4 тыс. военнослужащих. В авиационной части парада были задействованы около 50 воздушных судов. В этот же день парад в честь Дня Военно-морского флота РФ прошел в сирийском порту Тартус.