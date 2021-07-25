 

Украинские силовики устроили минометный обстрел Горловки

25.07.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка из минометов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Новгородское (под контролем Киева) – Горловка, поселок шахты имени Гагарина. Выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров и пять мин калибром 82 миллиметра», – приводит слова представителя ДНР в СЦКК РИА «Новости».

Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жили около 250 тыс. человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод «Стирол», который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Ранее в воскресенье военнослужащие ЛНР перехватили летевший на Луганск украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством. В тот же день в Донбасс прибыли иностранные саперы для помощи ВСУ. Днем ранее Народная милиция провозглашенной ДНР подавила обстрел со стороны украинских силовиков.

В прошлую среду полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.11 / «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу

27.11 / «Алиса» получила возможность управлять звуковыми панелями Samsung

09.11 / DT – Оксфордский словарь заменил «сексистское» определение женщины на более позитивное

06.10 / Потребительская уверенность россиян выросла

01.11 / Россия возобновила авиасообщение с Японией

01.12 / Комитет Рады собирается на срочное заседание для разработки законопроекта по ФЛП

09.01 / Степанов: У нас увеличивается количество больных с тяжелым течением COVID-19, в том числе в реанимациях

11.04 / Рекордные заморозки грозят катастрофой французским виноделам

08.07 / США не станут частью минского формата – экс-посол в Украине Хербст

27.07 / В РФ решили приравнять к наркотикам 11 новых веществ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика