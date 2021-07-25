Кольца безумной ярости

На Олимпиаде в Токио одни спортсмены встают на колено, а другие отказываются соревноваться с «мнимыми врагами», превращая Игры в театр абсурда.

Говорят, что политика и спорт — вещи взаимосвязанные и неотделимые. Спорить не буду. Но спорт, как и политика, а точнее проявление социальной воли и внутренней свободы, бывают разными. Можно поднять вверх кулак в черной перчатке, стоя на олимпийском пьедестале. Можно демонстративно отвернуться и опустить голову в момент звучания гимна. Можно не приехать на атлетический праздник вообще в знак какого-то конкретного протеста (это глупо, но, по крайней мере, понятно). Однако ежедневно использовать мирные арены во время главного спортивного события четырехлетия в качестве площадок для демонстрации опереточных перформансов, не имеющих никакого отношения к олимпизму, — некрасиво, мерзко и, не побоюсь этого слова, преступно.

Преступно по отношению к Пьеру де Кубертену, который основал олимпийское движение не для того, чтобы протестовать и неспортивно выеживаться, а для того, чтобы, отбросив на пару недель всю политическую, религиозную и прочую неприязнь, соревноваться во славу друг друга. Да, эти идеи и в конце прошлого века многим казались излишне романтическими и утопическими. Но ведь заложенные французским бароном принципы работали и долгое время оставляли Олимпийские игры зоной, свободной от пропаганды и рекламы.

Да, частные «ошибки» в отношении отдельных стран, а также запланированные «подножки» атлетов и дикие бойкоты целых наций случались всегда. И их стоит вспомнить. Так, в 1908 году спортсменам сборной Великого княжества Финляндского запретили пройти на торжественной церемонии со своим флагом, а маршировать со стягом Российской империи, в состав которой и входила автономная территория, они отказались вовсе. В 1920-м пострадали немецкие физкультурники, так как Германию отстранили от состязаний в Антверпене за развязывание Первой мировой войны. Через 36 месяцев команда из СССР не поехала в Париж, потому что была недовольна определенными решениями МОК и, в частности, «тевтонским» вердиктом чиновников четырехлетней давности. Кстати, Кубертен сделал все, чтобы в 1936-м Игры состоялись в Германии, хотя с десяток стран изначально не хотели ехать в «сектор нацизма».

В 1968-м отличились американские бегуны Томми Смит и Джон Карлос, «чёрные пантеры», завоевавшие на стометровке золото и бронзу. На награждении они сняли кроссовки, оставшись в черных носках, и подняли вверх кулаки в черных перчатках, призывая всех обратить внимание на проблему расизма. А гимнастка Вера Чаславска в том же Мехико выразила свое недовольство чешской властью, отвернувшись на награждении во время звучания советского гимна в честь Натальи Кучинской. Последствия для всех оказались печальными: дерзких спринтеров изгнали из команды, а капризную виртуозку правительство страны сделало невыездной.

Потом были массовые бойкоты Олимпиад в Монреале-76, Москве-80 и Лос-Анджелесе, однако на самих состязаниях обходилось без эксцессов, а вскоре МОК и вовсе принял волевое решение жестко наказывать (штрафовать и дисквалифицировать) национальные олимпийские комитеты за подобные выкрутасы. И сборная Грузии, намеревавшаяся саботировать Пекин-2008 из-за войны в Южной Осетии, резко передумала, когда на горизонте замаячил восьмилетний запрет на участие в Играх. А в Сочи-2014 дали от трассы поворот и украинским лыжницам, которые хотели надеть траурные повязки в память о погибших на Майдане. Хотя, когда иранский борец Араш Мирасмаэли в Афинах-2004 не вышел на татами к израильскому визави Эхуду Ваксу, чтобы выразить «солидарность со страданием народа Палестины», спортивные боссы промолчали.

Но в целом, как вы поняли, олимпийское начальство довольно строго следило за соблюдением традиций и особых безобразий на олимпийских дорожках не допускало. Впрочем, уже после Рио-2016 на президента МОК Томаса Баха начали оказывать давление различные организации и комитеты по этике из Канады, США и Германии, призывавшие отменить так называемое «правило 50», запрещающее различные политические акции и протесты в течение Игр. И под мощным натиском тех, кто мечтает сражаться не за медали, а за лайки в соцсетях, он подправил хартию и позволил в Токио-2020 атлетам «выражать гражданскую позицию жестами до начала соревнований».

И жесты не заставили себя ждать. Именно с них и начался женский футбольный турнир. В коленнопреклонную олимпийскую историю ворвались британки, дружно присевшие вместе с чилийками перед стартовым свистком. Причем организаторы еще и извинились за то, что «душещипательные» кадры не попали в трансляцию и в официальные видеообзоры. За англичанками, которые поддержали подобным образом уже «трендовое» движение Black lives matter, не устояли американские и шведские футболистки, также коснувшиеся коленями газона перед битвой. «У нас не было другого выбора. Это наша общая позиция. Мы с теми, кто страдает от дискриминации и неравенства», — объяснила «представление» игрок звездно-полосатой дружины Меган Рапино, известная активистка в среде ЛГБТ, призвавшая всех олимпийцев и дальше использовать «мирный жест».

Женские сборные Швеции и США преклонили колено в знак солидарности с движением BLM. Кадр видеотрансляции

Кто-то скажет: уж очень много внимания уделяется безобидному экзерсису. И да, и нет.

Штука в том, что поклонники ВLM, считающие себя борцами за равноправие, начинают, простите, хейтить тех, кто не разделяет их позицию. А это уже прямое нарушение,

так как именно «защитники» в данном случае и притесняют несогласных с мракобесием. Странно, не так ли? Томас Бах и его сподвижники, презентовавшие на церемонии открытия новый олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе», пока молчат.

А вот начальники из Международной федерации плавания окрестили площадку у бассейна и бортик святынями, которые должны оставаться местом уважения ко всем. И пообещали каждому «поскользнувшемуся» и «оступившемуся» просушку мозгов и отстранение от соревнований под эгидой организации. Послушаются ли президента FINA Хуссейна Аль-Мусаллама — узнаем очень скоро. Но в любом случае поборникам вековых ценностей стоит поаплодировать.

К сожалению, не приходится хлопать представителям Первого канала, которые

в момент выхода на Олимпийский стадион украинских спортсменов прервали трансляцию церемонии открытия и удрали на якобы запланированную рекламу. Такие «случайности», мягко говоря, не красят.

Как, кстати, и действия МОК, который только под давлением сборной Украины на официальном сайте Игр спешно перерисовал границы полуострова Крым, вновь сделав его жовто-блакитным.

Ну а настоящий политический скандал случился в субботу, когда алжирский дзюдоист Фетхи Нурин решил повторить «афинский подвиг» Араша Мирасмаэли и отказался бороться против суданца, так как в случае победы встретился бы с израильтянином Тохаром Бутбуля. «Я не собираюсь пачкать руки. Моя поддержка народа Палестины не позволяет мне пойти на этот шаг», — пояснил Нурин. Однако высокое борцовское начальство не оценило жест и уже отправило больного на всю голову «патриота» домой, заведя на него попутно дисциплинарное дело.

Кажется, на Играх в Токио настоящего и честного спорта будет очень мало.

Андрей Успенский

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