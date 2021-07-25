В Турции производители беспилотников Bayraktar собираются на все аппараты устанавливать украинские двигатели

По его словам, среди соседних с Украиной государств Турция была первой, кто обратил внимание на украинские технологии и предложил полномасштабное сотрудничество, которое было заключено в 2018 году.

“Отношения в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией, особенно в последние годы, приобрели стратегическое значение. Технологии авиационной промышленности Украины находятся на самом высоком уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть что друг другу дать в этом сотрудничестве… Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов”, – сказал Байрактар.

Он подчеркнул, что направление строительства БПЛА будет развиваться, поэтому будет расширяться и сотрудничество с Украиной.

“В наших планах также есть производство модернизированной техники, более современных летательных аппаратов. И мы намерены на всю нашу технику, которая будет производиться в ближайшее время, устанавливать двигатели украинского производителя”, – заявил гендиректор.

Байрактар продемонстрировал беспилотник последнего поколения Akinci (“Акинчи”), на который устанавливаются украинские двигатели.

Фото: kanaldom.tv

“Это одна из наших сейчас главных новинок. Ударный беспилотный аппарат [Akinci], который оснащен украинским двигателем. Это технология, которой сейчас в мире обладают буквально считанные страны. Две-три страны. Это беспилотный аппарат нового поколения, он будет способен работать на стратегических дальних маршрутах”, – сообщил он.

Он отметил, что производство по изготовлению беспилотников можно организовать и в Украине, если она будет заинтересована.

Контекст:

20 июля компания Baykar Makina показала дизайн беспилотных летательных аппаратов MİUS, где будут использоваться украинские двигатели AI-25.

Также компания знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Первый беспилотник Bayraktar TB2 уже находится на вооружении ВСУ.

О подписании соглашения о покупке Украиной беспилотников Bayraktar TB2 стало известно в ноябре 2018 года.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил о закупке в 2021 году пяти новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские экипажи для аппаратов Bayraktar проходили подготовку в Турции.

В России призывали Турцию не продавать Украине беспилотники.

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