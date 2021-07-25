 

Замначальника патрульной полиции Измаила исчез, одолжив у знакомых в общей сложности $300 тыс. – СМИ

25.07.2021, 23:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным издания, полицейский одалживал разные суммы – от 2 тыс. грн до $60 тыс., – в том числе у полицейских. Он обещал выгодную перепродажу урожая зерновых с хорошим заработком в итоге.

Те, кто давал ему деньги, впоследствии не могли забрать их назад.

Собеседники “Бессарабии Информ” рассказали, что 22 июля сослуживцы Митькина, снимавшие вместе с ним квартиру, обнаружили жилье обворованным, “недосчитались крупной суммы денег и травматического пистолета, который принадлежал одному из квартирантов”. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что примерно в то время, когда была совершена кража, Митькин заходил в подъезд, а потом быстро уехал.

24 июля он перестал выходить на связь и удалился из всех рабочих групп. Его ищет полиция, утверждает издание.

По одной из версий, озвученной журналистами, Митькин является игроманом.

Историю с исчезновением Митькина подтвердили “Думской” источники в прокуратуре. Издание пишет, что соарендаторы Митькина обнаружили также пропажу документов на автомобиль Мерседес W140.

По данным СМИ, замначальника патрульной полиции Измаила Митькин был назначен в декабре 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Премьера Грузии призвали купить российскую вакцину «Спутник V»

04.08 / Эксперт: Отставка Фургала связана не только с туманным прошлым экс-губернатора

25.07 / Белоруссия предложила Китаю открыть производство вакцин из КНР в республике

06.08 / Появилось видео с детской площадки в Астрахани, где ребенка убило бетонной плитой

13.08 / Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Тихановская – всего лишь символ перемен, люди выходят не в ее поддержку

18.11 / Мать двух детей в Москве созналась в их убийстве

18.10 / В РФ спрогнозировали сроки возобновления въездного туризма

26.12 / В Ненецком округе произошла утечка на месторождении нефти

25.06 / ОСК заключила новый контракт с подрядчиком по ремонту «Адмирала Кузнецова»

15.12 / Hyundai прекратила продажи в РФ Hyundai i30 N

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика