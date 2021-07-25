Замначальника патрульной полиции Измаила исчез, одолжив у знакомых в общей сложности $300 тыс. – СМИ

По данным издания, полицейский одалживал разные суммы – от 2 тыс. грн до $60 тыс., – в том числе у полицейских. Он обещал выгодную перепродажу урожая зерновых с хорошим заработком в итоге.

Те, кто давал ему деньги, впоследствии не могли забрать их назад.

Собеседники “Бессарабии Информ” рассказали, что 22 июля сослуживцы Митькина, снимавшие вместе с ним квартиру, обнаружили жилье обворованным, “недосчитались крупной суммы денег и травматического пистолета, который принадлежал одному из квартирантов”. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что примерно в то время, когда была совершена кража, Митькин заходил в подъезд, а потом быстро уехал.

24 июля он перестал выходить на связь и удалился из всех рабочих групп. Его ищет полиция, утверждает издание.

По одной из версий, озвученной журналистами, Митькин является игроманом.

Историю с исчезновением Митькина подтвердили “Думской” источники в прокуратуре. Издание пишет, что соарендаторы Митькина обнаружили также пропажу документов на автомобиль Мерседес W140.

По данным СМИ, замначальника патрульной полиции Измаила Митькин был назначен в декабре 2019 года.

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