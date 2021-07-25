 

В Харькове провели парад и выставку исторических трамваев

25.07.2021, 23:26, Новости дня
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Колонна из трамваев разных лет выпуска начала движение от Сергиевской площади, проехала мимо Южного вокзала и Госпрома до парка имени Горького. Харьковчане могли увидеть новый низкопольный вагон Т3-ВПНП, единственный в городе двухдверный вагон Т3, два вагона Т6 разных модификаций и ретро-вагон МТВ-82.

Кроме того, на выставке были макеты исторических моделей трамваев, исторические и современные фотографии трамваев Харькова, информация о работе предприятий электротранспорта.

фотогалерея
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Фото: Где в Харькове / Telegram


Фото: Где в Харькове / Telegram


Фото: Где в Харькове / Telegram


Фото: Где в Харькове / Telegram


Фото: Где в Харькове / Telegram


Фото: Где в Харькове / Telegram


Фото: Где в Харькове / Telegram


Фото: Где в Харькове / Telegram


Фото: Где в Харькове / Telegram


Фото: Где в Харькове / Telegram

Отмечается, что первая линия харьковского электрического трамвая проходила от Балашовского переезда по улицам Петинской, Змиевской, Нетеченской, Подольскому мосту, а также Подольскому и Костюринскому переулкам до Павловской площади.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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