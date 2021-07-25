Появились новые подробности о планшете Realme Pad

Как стало известно из достоверных источников, вскоре на индийский рынок выходит новый планшет Realme Pad, который будут продавать по 23 тысячи рупий. Аналитики напоминают, что по курсу к американскому доллару индийская рупия и российский рубль примерно одинаковы. Поэтому стоит предполагать, что и на территории РФ устройство оценят приблизительно в ту же самую сумму.

Техническими особенностями планшет является наличие экрана с диагональю 10,4 дюйма. Также здесь установлен достаточно емкий аккумулятор на 7100 мАч.

Объем оперативной памяти составляет 6 Гб. Основной накопитель в базовом варианте – 64 Гб. Также разработчик сообщает, что толщина планшета равна 6,8 мм. Соотношение высоты и ширины – 246,1 на 155,8 мм.