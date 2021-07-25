 

Эксперты предупреждают, что в сети под видом Windows 11 распространяют вредоностный контент

25.07.2021, 23:24, Новости дня
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Трояны, рекламное программное обеспечение и другой вредоносный контент или спам можно «подцепить» в сети при попытке установить новую операционную систему Windows 11. Об этом предупредили россиян специалисты из «Лаборатории Касперского».

По их словам, не стоит пытаться любой ценой установить на свое устройство новую операционку. Во-первых, уже стало известно, что одиннадцатая версия Windows все еще до конца не доработана, изобилует различными уязвимостями и другими недостатками.

Во-вторых, злоумышленники разных мастей сейчас пытаются воспользоваться огромным желанием многих пользователей любой ценой и побыстрее получить желанную и самую новую операционную систему. Выводы можете делать сами.



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