Ученые предложили использовать в терапии COVID-19 активаторы обмена веществ

Объединенный коллектив шведских и британских ученых провел исследование, в ходе которого изучил влияние активаторов обмена веществ на эффективность терапии COVID-19. По словам исследователей, использование данных препаратов существенно снижает сроки выздоровления пациентов, оказывая сопутствующий позитивный эффект для общего здоровья.

На первом этапе исследования международная группа специалистов, представляющих Королевский технологический институт и Сальгренскую академию (оба – Швеция), а также Королевский колледж Лондона (Великобритания), изготовила коктейль из четырех составляющих компонентов, являющихся активаторами обмена веществ. Таковыми, в частности, стали никотинамид рибозида и три аминокислоты – L-серин, N-ацетил-L-цистеина и L-карнитин тартрата. Основным аргументирующим фактором экспертов при этом стал тот факт, что коронавирусная инфекция провоцирует дисфункцию митохондрий (энергетических подстанций клеток) и нарушает обмен веществ (метаболизм). Вещества же, использованные в коктейле, известны своей способностью к активации обмена веществ и улучшению функции митохондрий. Второй и третий этапы научной работы охватили более трех сотен пациентов с диагностированным COVID-19 в легкой и умеренной форме. При этом половина исследуемых получали вышеупомянутый коктейль активаторов метаболизма два раза в день в течение двух недель, остальные же участники вместо указанного терапевтического состава принимали плацебо.

Результаты показали, что у принимавших коктейль пациентов симптоматика ковида исчезла в среднем за срок около 6 дней, а у тех, кому давали плацебо – лишь за 9 и более дней. Кроме того, использование активаторов обмена веществ способствовало у соответствующей группы больных снижению воспалительных процессов в организме и улучшению функции печени. “Наши данные третьего этапа показывают, что метаболические активаторы значительно улучшают выздоровление, здоровье печени и марекеры воспаления у пациентов с COVID-19”, – резюмировал один из авторов исследования, профессор Адиль Мардиноглу. Материалы научной работы были опубликованы Advanced Science.

Источник: stolica-s.su