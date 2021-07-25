 

Ученые: Стакан апельсинового сока снижает кровяное давление и риск инсульта

25.07.2021, 23:22, Разное
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Ученые, которые представляют Гарвардскую медшколу, а также их коллеги из Саутгемптонского университета, провели исследование, касающееся цитрусовых. Они выяснили, что всего один стакан апельсинового сока в день способен снизить кровяное давление и риск инсульта.
В ходе проведения исследования исследователи изучили данные более 21 тысячи испытуемых. Кроме выше указанного эффекта, сок из апельсина уменьшает воспаление в организме. Он богат на фолиевую кислоту и витамин С. Данные питательные вещества благоприятно сказываются на функционировании различных иммунных клеток.

По словам профессора Саутгемпского университета Филипа Колдера, в соке цитрусовых содержатся биоактивные полифенолы, к которым относятся нарутин, нарингин и гесперидин. Как показало исследование, они оказывают не только противовоспалительное, но и противовирусное действие на организм. Кроме этого, питательные вещества, имеющиеся в апельсиновом соке, укрепляют защиту кожного и кишечного барьера. Именно они являются первой линией защиты организма при различных инфекциях.

Источник: profile.ru



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