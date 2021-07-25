Российский ученый рассказала о разработке побеждающего болезнь Альцгеймера вещества

Российский ученый Ирина Утепова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась последними результатами разработки вещества, которое в перспективе может способствовать эффективному противостоянию болезни Альцгеймера. По словам исследователя, соединение уже создано, однако его действие еще предстоит проверить в ходе клинических испытаний.

Изначально медик напомнила, что на данный в момент в мире отсутствуют медицинские препараты, способные полностью победить деменцию. Важными причинами такой динамики является то, что симптоматика заболевания становится очевидной уже на том этапе, когда нейроны головного мозга погибли, а они не имеют свойства к восстановлению. Также тяжело выявить предрасположенность пациентов к появлению недуга – например, генетические факторы могут иметь место, но в целом предсказать будущее появление болезни Альцгеймера довольно сложно. Тем не менее, группа ученых, представляющих Уральский федеральный университет, разработала вещество, предназначенное для противостояния деменции. Оно, в частности, было создано в рамках развития перспективного синтетического направления по получению гетероциклических производных, которые связаны с экологичностью процессов и их способностью к ответу на требования зеленой химии.

В настоящее время уже начаты определенные биологические проверки соединения на базе Института цитологии РАН (Санкт-Петербург). Однако специалисты находятся лишь на начальной стадии процесса создания эффективного лекарства. “Вещество есть, но нужно трезво оценивать результат. Да, проведено много работы, выявлена активность вещества на клеточной модели болезни Альцгеймера. Но надо понимать, что еще большое количество работы и исследований должно быть проделано”, – объяснила профессор Ирина Утепова.

Отмечая наличие хороших предпосылок для получения долгожданного лекарственного препарата, ученый отметила большое значение исследования для всего населения планеты. Доказательством этому факту, по мнению Утеповой, является огромный интерес европейских профильных СМИ к разработке. К слову, в мире на данный момент существует лишь один аналог по биологическому действию разработанного уральскими специалистами вещества, однако он отличается от российской разработки химической структурой.

Источник: www.e1.ru